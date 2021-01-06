Silvan’da tek yön uygulaması başladı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bazı cadde ve sokaklarda trafiği rahatlamak için 1 Ocaktan itibaren tek yön uygulamasına geçildi. Güvenlik güçleri, tek yön uygulaması ile ilgili denetim gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığının 12 Kasım 2020 tarih ve 2020/3-25 sayılı kararınca Silvan ilçesinde Gazi, Karabehlülbey, Azizoğlu, Zübeyde Hanım caddeleri, adliye binası, PTT Anıt Kavşağı, müftülük, polisevi ve kültür merkezi binaları yönündeki caddelere tek yön uygulaması hayata geçirildi. Uyarı levhalarına uymayan ve ters yönde ilerleyen araç sürücüleri durdurularak uyarılar yapıldı. Uyarıları dikkate almayan araç sürücülerine ceza işlem uygulandı.

