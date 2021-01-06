YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Silvan’da tek yön uygulaması başladı

Silvan’da tek yön uygulaması başladı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 06.01.2021 12:24 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bazı cadde ve sokaklarda trafiği rahatlamak için 1 Ocaktan itibaren tek yön uygulamasına geçildi.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bazı cadde ve sokaklarda trafiği rahatlamak için 1 Ocaktan itibaren tek yön uygulamasına geçildi. Güvenlik güçleri, tek yön uygulaması ile ilgili denetim gerçekleştirdi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığının 12 Kasım 2020 tarih ve 2020/3-25 sayılı kararınca Silvan ilçesinde Gazi, Karabehlülbey, Azizoğlu, Zübeyde Hanım caddeleri, adliye binası, PTT Anıt Kavşağı, müftülük, polisevi ve kültür merkezi binaları yönündeki caddelere tek yön uygulaması hayata geçirildi. Uyarı levhalarına uymayan ve ters yönde ilerleyen araç sürücüleri durdurularak uyarılar yapıldı. Uyarıları dikkate almayan araç sürücülerine ceza işlem uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı
Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka SeslendiBaşbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka Seslendi
1/

Diyarbakır Namaz Vakitleri 6 Ocak Çarşamba

İmsak
06:02
Sabah
07:28
Öğle
12:30
İkindi
15:00
Akşam
17:21
Yatsı
18:43
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.