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Silvan’da üzüm bağları ilaçlanıyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 06.05.2020 11:56 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde çiftçiler, üzüm bağlarını çeşitli zararlılara karşı korumak amacıyla ilaçlamaya devam ediyor.Sinek ve çeşitli zararlılara karşı bağlarını ilaçlayan Silvanlı çiftçilerden Ahmet Bilmez, bağların ilaçlama zamanı geldiğini ifade etti.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde çiftçiler, üzüm bağlarını çeşitli zararlılara karşı korumak amacıyla ilaçlamaya devam ediyor.
Sinek ve çeşitli zararlılara karşı bağlarını ilaçlayan Silvanlı çiftçilerden Ahmet Bilmez, bağların ilaçlama zamanı geldiğini ifade etti. Bilmez, "Havalar daha çok ısınmadan şimdiden tedbir alarak ilaçlamaya başladık. Sıcak havalarda ilaçlamayı yapamıyoruz, havaların serin olduğu saatlerde ilaçlama yapılması daha sağlıklı. Özellikle akşam veya sabah serinliğinde ilaçlama yapılması daha uygundur. Üzüm yetiştirmek hayli zahmetli bir iştir. Budama dönemi, çapa dönemi ile üç kez de ilaçlama dönemi var. Bunlar düzenli yapıldığı takdirde iyi bir verim alırsınız. Biz de bu bakımları zamanında yapıp iyi bir verim almayı amaçlıyoruz" dedi.

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