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Silvan’da yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 30.12.2020 12:53 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şehrin dört bir yanında başlatılan yol bakım-onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.Silvan Belediyesi şehrin modernizasyonu ve yaşam kalitesini artırma hedefi doğrultusunda yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şehrin dört bir yanında başlatılan yol bakım-onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.
Silvan Belediyesi şehrin modernizasyonu ve yaşam kalitesini artırma hedefi doğrultusunda yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Silvan ilçesi Sulubağ ile Alibey kırsal mahallelerinde başlatılan yol yapım çalışmaları devam ederken, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Erdoğan çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Erdoğan, "Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilimiz Ömer Faruk Çelik’in talimatları doğrultusunda başlatmış olduğumuz çalışmaları yerinde inceledik. İlçemiz genelinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın kış şartlarından daha az etkilenmesini hedefliyoruz" dedi.

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