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Silvanlı STK’lardan Fen Lisesi talebi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 11.08.2020 18:15 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Kaymakam Mehmet Uslu ile görüşerek ilçeye Fen Lisesi kazandırılması talebinde bulundu.Silvan Kaymakamı Uslu, Silvan Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Çeliker, Silvan Boşatlılar Derneği Başkanı Mehmet Bayka ile Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş ile görüştü.

Silvanlı STK’lardan Fen Lisesi talebi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Kaymakam Mehmet Uslu ile görüşerek ilçeye Fen Lisesi kazandırılması talebinde bulundu.
Silvan Kaymakamı Uslu, Silvan Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Çeliker, Silvan Boşatlılar Derneği Başkanı Mehmet Bayka ile Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş ile görüştü. STK temsilcileri Kaymakam Uslu ile görüşmelerinde ilçeye Fen Lisesi kazandırılması talebinde bulundu. Kaymakam Uslu, "İlçede Fen Lisesinin olması öncelikli çalışmalarımızın arasındadır. İlçemizin değerli bir iş adamı kentte bir okul yapmak istiyor. Bu okul neden Fen Lisesi olmasın, bu doğrultuda çalışmalarımız devam edecektir. Sizin de böyle bir girişiminizin olması anlamlıdır. Silvanlılar birlikte hareket ettiği zaman birçok alanda yapmak istedikleri çalışmaları sonuca kavuşturacaklarına inanıyorum. Fen Lisesi çalışmalarınızı destekliyor, devletimizin vereceği imkanlar doğrultusunda çalışmalarınıza destek olacağız" dedi.
Silvan Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Çeliker ise "Ben bir eğitimci olarak Silvan’da Fen Lisesi açılmasını çok istiyorum. Yıllardır ilçemizde Fen Lisesi açılması için girişimlerde bulunduk, bundan iki yıl önce çıkan Fen Lisesi kararı iptal edildi. Bizler Silvan sivil toplum kuruluşları olarak, ilçemize Fen Lisesini kazandırma çalışmalarımıza devam edeceğiz. Son zamanlarda gerek girişimlerimiz olsun, gerek sosyal medya üzerinde yapılan kampanya çalışmaları olsun, halkın talebi ilçede Fen Lisesinin açılması yönündedir" diye konuştu.

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