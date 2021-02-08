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Silviu Lung çalışmalarını sürdürüyor

08.02.2021 09:04 | Son Güncelleme:
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Silviu Lung çalışmalarını sürdürüyor

Hes Kablo Kayserispor kalecisi Silviu Lung takımdan ayrı özel çalışıyor.Hes Kablo Kayserispor’un Rumen file bekçisi Silviu Lung yeniden forma giyebilmek için çabalıyor.

Hes Kablo Kayserispor kalecisi Silviu Lung takımdan ayrı özel çalışıyor.
Hes Kablo Kayserispor’un Rumen file bekçisi Silviu Lung yeniden forma giyebilmek için çabalıyor. Ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan Galatasaray maçında sakatlanan ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Silviu Lung sakatlığını tamamen atlattı. Kendini için hazırlanan özel programı uygulayan Lung, takımdan ayrı çalışıyor.
Hafta içinden itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacak olan Rumen file bekçisi, Kayseri’de oynanacak Ankaragücü maçında kadroda yer almayı hedefliyor.
Sahalar dönmek için sabırsızlandığını ifade eden Rumen kaleci Silviu Lung, "Sakatlığım tamamen geçti. Takımdan ayrı çalışmalarımı sürdürüyorum. İnşallah hafta içerisinde takımla çalışmalara başlayacağım ve yeniden eski günlerime dönmek istiyorum. Formamı çok özledim. Futbolu çok özledim. Futbol oynamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

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