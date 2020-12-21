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Silviu Lung Kayseri’ye geldi

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.12.2020 08:54 | Son Güncelleme

Hes Kabo Kayserispor’un Rumen file bekçisi Silviu Lung yurt dışından döndü.Galatasaray ile Süper Lig’de oynanan müsabakada sakatlanan Hes Kablo Kayserispor kalecisi Silviu Lung, İspanya’daki tedavisi tamamlandı.3 haftadır takımından uzak kalan ve bir an önce sahalara dönmek için İspanya’da 10 gündür 10 gün tedavi gören Rumen file bekçisi, dün Kayseri’ye döndü.

Silviu Lung Kayseri’ye geldi

Hes Kabo Kayserispor’un Rumen file bekçisi Silviu Lung yurt dışından döndü.
Galatasaray ile Süper Lig’de oynanan müsabakada sakatlanan Hes Kablo Kayserispor kalecisi Silviu Lung, İspanya’daki tedavisi tamamlandı.
3 haftadır takımından uzak kalan ve bir an önce sahalara dönmek için İspanya’da 10 gündür 10 gün tedavi gören Rumen file bekçisi, dün Kayseri’ye döndü. Sakatlığını tamamen atlatan Silviu Lung, bu hafta çalışmalara başlayacak.
Ligin 8.haftasında İstanbul’da oynanan Galatasaray maçında sağ bacak üst adalesinden sakatlanan Silviu Lung, ilk yarının tamamlanması ile oyundan çıkmış ve hastaneye götürülmüştü.

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