YURTHABER
  4. Silviu Lung’un sakat parmağı

Silviu Lung’un sakat parmağı

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.01.2020 14:28 | Son Güncelleme

Hes kablo Kayserispor’un rumen kalecisi Lung, Alanyaspor maçında neden oynamadığını anlattı.Hes Kablo Kayserispor’un Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı müsabakada forma giyemeyecen Rumen kaleci Silviu Lung, takımdan ayrılmayı düşündüğü ve bunun için oynamak istemediği yönündeki spekülasyonlara cevap verdi.Kaleci Silviu Lung, "Kayserispor ile sözleşmem var ve sözleşme sonuna kadar buradayım.

Silviu Lung’un sakat parmağı

Hes kablo Kayserispor’un rumen kalecisi Lung, Alanyaspor maçında neden oynamadığını anlattı.
Hes Kablo Kayserispor’un Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı müsabakada forma giyemeyecen Rumen kaleci Silviu Lung, takımdan ayrılmayı düşündüğü ve bunun için oynamak istemediği yönündeki spekülasyonlara cevap verdi.
Kaleci Silviu Lung, "Kayserispor ile sözleşmem var ve sözleşme sonuna kadar buradayım. Alanyaspor maçında oynamayı çok istedim. Ancak parmağında ağrı çoktu. Son gün kontrol yapıldı. Oynamam riskli denildi ve ben de oynayamadım. Sol el serçe parmağımın durumu ortada. Daha büyük sakatlık olmaması için oynamadım. belki 10 gün yokum. Üzgünüm. En kısa zamanda oynamak istiyorum" dedi.

Silviu Lung’un sakat parmağı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
15 Temmuz Şehitler Köprüsü hain darbe girişiminin izlerini hala taşıyor!15 Temmuz Şehitler Köprüsü hain darbe girişiminin izlerini hala taşıyor!
Zoran Kvrzic, ilk maçında kırmızı kart gördüZoran Kvrzic, ilk maçında kırmızı kart gördü
Hasan Hüseyin ve Djedje cezalıHasan Hüseyin ve Djedje cezalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri Namaz Vakitleri 19 Ocak Pazar

İmsak
06:20
Sabah
07:46
Öğle
12:53
İkindi
15:28
Akşam
17:51
Yatsı
19:12

Kayseri Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Pazar

Güngören Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sümer Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çayırağası Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çevreyol Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Fevziçakmak Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.