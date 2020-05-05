Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi ‘Proje okulu’ oldu

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin, 23 Mart 2020 tarih ve 5816090 sayılı Bakanlık onayı ile ‘Proje okulu’ olarak eğitim vereceği belirtildi.

Simav İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi Mezunları- Mensupları Derneği (SİHMED) ve Okul Aile Birliği Başkanı Fatih Kalay “ Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde ‘Proje Okulu’ açılmasına karar verilmiştir. Önümüzdeki öğretim yılından itibaren sınavla öğrenci alacak olan okulumuzun, ilçemizdeki eğitim kalitesine önemli katkıları olacağına inanıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

