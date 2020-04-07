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Simav Belediyesi’nden örnek proje

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.04.2020 10:43 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan örnek proje ile, Eynal Kaplıcaları’ndaki sahipsiz kediler evlerine kavuştu.

Kütahya’nın Simav Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan örnek proje ile, Eynal Kaplıcaları’ndaki sahipsiz kediler evlerine kavuştu. Simav Belediye Başkanı Adil Biçer tarafından kontrol edilen kedi evi projesine Kaymakam Türker Çağatay Halim ve kedi dostları katıldı.
Eynal Kaplıcaları’nda gerçekleştirilen ziyarette, kedi evlerinin hayvan severlerden tam not aldığını belirten Başkan Biçer, hayvan dostlarının tavsiyeleri üzerine başlatılan kedi evlerinin tamamlandığını belirtti. Biçer, “Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Eynal Kaplıcaları’ndaki apartların boşalması sonucu, kedilerin açlıkla karşı karşıya kaldıklarını gözlemledik. Bir hafta önce hazırladığımız proje kapsamında, yapımına başlattığımız kedi evlerini tamamladık. Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ile birlikte kedi evlerini koyduğumuz alanda incelemelerde bulunduk, kedileri elimizle besledik. Geçici hayvan barınağımızdaki köpeklerimize de yiyecek bırakıp, burada bulunan köpeklerimizi de besledik. Bu zorlu sağlık sürecinde, sokaktaki dostlarımızı unutmadık. Simav Belediye Başkanlığı olarak, sokaktaki hayvanlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

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Merkez
Yunus Emre Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Başol Eczanesi
Gediz
Ferah Eczanesi
Simav
Sıla Eczanesi
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