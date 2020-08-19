Kütahya’nın Simav Belediyesi ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin (KSBÜ) birlikte hazırladığı ‘Simav kestanesi kadın ve engelli istihdamına kapı açıyor’ isimli proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, proje kapsamında Simav Belediyesi tarafından kurulacak tesiste, Simav kestanesi kullanılarak kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin üretileceğini belirterek, bu proje ile 100 kadın ve engelli bireye eğitim verilip, ilk etapta 15 kişiye doğrudan istihdam sağlanacağını ifade etti. Başkan Biçer “ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından organize edilen, 2020 yılı ‘Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’ (SOGEP) kapsamındaki bütçesi 1 milyon 246 bin 590 TL olan projenin yüzde 80.22’lik kısmına 1 milyon TL hibe mali destek alınmış olup, bu projeyle Simav’a hibe kaynağın yanı sıra, istihdama yönelik bir kazanım da sağlamış olduk. Projemizin kabulü aşamasında emeği geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank başta olmak üzere destek sağlayanlara teşekkür ediyoruz. İlçemize hayırlı olsun.” diye konuştu.



