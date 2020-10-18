YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Simav Özel Şeref Koleji Spor, deplasmanda galip

Simav Özel Şeref Koleji Spor, deplasmanda galip

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.10.2020 12:27 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren Voleybol 2.

Kütahya’nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren Voleybol 2. Lig takımı Simav Özel Şeref Koleji Spor, ilk maçında Turgutlu deplasmanından galibiyetle döndü.
Simav Özel Şeref Koleji Spor Antrenörü Çetin Aysu, “Bu yıl ilk defa 2’inci lige yükselme başarısı gösteren erkek voleybol takımımız, maç oynamadan geçirdiğimiz ilk haftanın ardından bu hafta Turgutlu Belediye Spor ile deplasmanda karşılaştı. Çekişmeli geçen maçın galibi olmanın haklı gururu ve sevincini yaşıyoruz 3 - 1’lik galibiyetimizi, bu yolda bizi yalnız bırakmayan değerli büyüğümüz Şeref Kazcıoğlu’na hediye ediyoruz. Önümüzdeki hafta Kütahya Belediye Spor’u misafir edeceğiz” dedi.
Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, deplasmandan 3 puanla dönen profesyonel 2’inci voleybol ligi Simav temsilcisinin sporcularını ve antrenörünü tebrik ederek, sürdürülebilir başarılar diledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Keşke kız arkadaşlarımla daha fazla takılsaydım''Keşke kız arkadaşlarımla daha fazla takılsaydım'
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
Serdar Ünsal, “Ermenistan’ın amacı Türkiye’yi savaşa çekmektir”
Serdar Ünsal, “Ermenistan’ın amacı Türkiye’yi savaşa çekmektir”
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Eskişehirspor: 1
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Eskişehirspor: 1
AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç güven tazeledi
AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç güven tazeledi
İlk kez forma giydiler
İlk kez forma giydiler
Şanslı 3 taraftar Denizlispor’un antrenmanını izledi
Şanslı 3 taraftar Denizlispor’un antrenmanını izledi

Kütahya Namaz Vakitleri 18 Ekim Pazar

İmsak
05:44
Sabah
07:06
Öğle
12:50
İkindi
15:54
Akşam
18:24
Yatsı
19:42

Kütahya Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Pazar

Büyük Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Sibel Eczanesi
Gediz
Sıhhat Eczanesi
Simav
Hatipler Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Milletvekili Kasap: "1453 Konutlarında yaşayan vatandaşlarımız mağdur ediliyor"
Milletvekili Kasap: "1453 Konutlarında yaşayan vatandaşlarımız mağdur ediliyor"
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylüler imece usulü çalışarak 15 kilometre mesafeden su getirdi
Köylüler imece usulü çalışarak 15 kilometre mesafeden su getirdi
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.