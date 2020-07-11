YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Simav’da 2 bin 152 ihtiyaç sahibi aileye 2 bin 520 ton kömür dağıtıldı

Simav’da 2 bin 152 ihtiyaç sahibi aileye 2 bin 520 ton kömür dağıtıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.07.2020 10:46 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 2020 yılına ait muhtaç vatandaşlara ait kömür dağıtımının tamamlandığı bildirildi.

Simav’da 2 bin 152 ihtiyaç sahibi aileye 2 bin 520 ton kömür dağıtıldı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 2020 yılına ait muhtaç vatandaşlara ait kömür dağıtımının tamamlandığı bildirildi. Simav Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından dağıtımı yapılan kışlık yakacak kömür miktarı, her aileye 1,1 ton olarak teslim edildi.
Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, hane başı 1,1 ton kömür dağıtımı sonrası 2 bin 520 ton kömür dağıtımının tamamlandığını belirtti.
Kaymakam Halim, “Tavşanlı ilçesinden getirilen kömürler, 83 köyde bin 252 haneye, 6 beldede 522 haneye, ilçe merkezinde 378 haneye olmak üzere toplam 2 bin 152 haneye 2 bin 520 ton kömür yardımı yapıldı” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! Bikinisiyle parmak ısırttı Ünlü oyuncu sezonu açtı! Bikinisiyle parmak ısırttı
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Balıkesir’de cezaevi kaçağı yakalandı

Balıkesir’de cezaevi kaçağı yakalandı

Maske üretim makinesi yaptılar, saatte 400 maske üretiyor

Maske üretim makinesi yaptılar, saatte 400 maske üretiyor

Otomobil takla attı: 2 yaralı

Otomobil takla attı: 2 yaralı

Kayseri’de 90 kök kenevir ele geçirildi

Kayseri’de 90 kök kenevir ele geçirildi

Kütahya Namaz Vakitleri 11 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:46
Sabah
05:36
Öğle
13:11
İkindi
17:06
Akşam
20:35
Yatsı
22:17

Kütahya Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Cumartesi

Aykut Eczanesi
Merkez
Nida Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Doğan Eczanesi
Gediz
Sıhhat Eczanesi
Simav
Çağla Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kütahya'daki silahlı saldırının 5 zanlısı tutuklandı

Kütahya'daki silahlı saldırının 5 zanlısı tutuklandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Değirmendere grup yolu çalışmaları başladı

Değirmendere grup yolu çalışmaları başladı

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.