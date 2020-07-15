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Simav’da 2 ev karantinaya alındı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 15.07.2020 10:28 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 2 evin Korona virüs (Covid-19) vaka nedeniyle karantinaya alındığını bildirildi.Alınan bilgiye göre, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim Başkanlığı’nda toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı’nda, Korona virüs (Covid-19) vaka nedeniyle ilçe merkezi Kekliktepe Mahallesi’nde 1 ev, Hisarbey köyünde 1 evin karantinaya alındığı, 3 Temmuz 2020 tarihinde Karacaören köyünde Koronavirüs (Covid-19) vaka nedeniyle başlatılan karantina uygulamasının da 20 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatıldığı ifade edildi.Ev karantinası ve diğer emirlere uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanunu’nun 66.

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 2 evin Korona virüs (Covid-19) vaka nedeniyle karantinaya alındığını bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim Başkanlığı’nda toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı’nda, Korona virüs (Covid-19) vaka nedeniyle ilçe merkezi Kekliktepe Mahallesi’nde 1 ev, Hisarbey köyünde 1 evin karantinaya alındığı, 3 Temmuz 2020 tarihinde Karacaören köyünde Koronavirüs (Covid-19) vaka nedeniyle başlatılan karantina uygulamasının da 20 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatıldığı ifade edildi.
Ev karantinası ve diğer emirlere uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanunu’nun 66. maddesi ve Kabahatler Kanunu’nun 32’inci maddesine göre idari para cezası ve diğer yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

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Aksa Eczanesi
Merkez
Zeybek Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Sadık Eczanesi
Gediz
Şekercioğlu Eczanesi
Simav
Şifa Eczanesi
Tavsanli
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