Simav’da 4 haneye karantina uygulaması

Kütahya’nın Simav ilçesinde Korona virüs (Covid-19) pozitif vaka tespit edilmesi sebebiyle, Söğüt köyünde 1 hane, Merkez Yeşilova Mahallesi’nde 1 hane, Hisarardı Mahallesi’nde 1 hane ve Değirmenciler Mahallesi’nde de 1 hane olmak üzere toplam 4 hanede karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim Başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, ev karantinasına ve diğer emirlere uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanununun 66. maddesi ile Kabahatler Kanununun 32’inci maddesine göre idari para cezası ve diğer yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

