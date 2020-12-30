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Simav’da 53 litre kaçak içki yakalandı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 30.12.2020 16:29 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, iki şahsın iş yeri ve evinde yapılan aramalarda toplam 53 litre kaçak içki ele geçirildiği bildirildi.Edinilen bilgiye göre, Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından M.D isimli şahsın bağ evinde yapılan aramada 2,5 litre el yapımı rakı, 21,5 litre el yapımı votka ele geçirilirken, Ş.D.

Simav’da 53 litre kaçak içki yakalandı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, iki şahsın iş yeri ve evinde yapılan aramalarda toplam 53 litre kaçak içki ele geçirildiği bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından M.D isimli şahsın bağ evinde yapılan aramada 2,5 litre el yapımı rakı, 21,5 litre el yapımı votka ele geçirilirken, Ş.D. isimli şahsın Kekliktepe Mahallesi’ndeki evinde, ikametinin eklerinde ve sanayi çarşısındaki iş yerinde yapılan aramalarda 10 litre el yapımı viski, 10 litre votka ile 9 litre muhtelif alkolle dolu şişe olmak üzere toplam 53 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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