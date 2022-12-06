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Simav’da alkollü ve silahlı sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

06.12.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’nın Simav ilçesinde polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan alkollü ve silahlı sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Simav’da alkollü ve silahlı sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Meydanında yaptığı uygulama esnasında “dur” ihtarına uymayarak kaçan araç, kovalamaca sonucu Yeni Mahalle Mezarlığı Sabit Eren Caddesi üzerinde durduruldu.

Araç sürücüsü S.G.(39) isimli şahsın yapılan alkol ölçümünde 0.71 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Şahsın yapılan üst aramasında 1 adet şarjör ve şarjöre basılı 2 adet fişek ele geçirilirken, kovalamaca esnasında şahsın camdan attığı poşet içerisinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

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