Simav’da alkollü ve silahlı sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Meydanında yaptığı uygulama esnasında “dur” ihtarına uymayarak kaçan araç, kovalamaca sonucu Yeni Mahalle Mezarlığı Sabit Eren Caddesi üzerinde durduruldu.

Araç sürücüsü S.G.(39) isimli şahsın yapılan alkol ölçümünde 0.71 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Şahsın yapılan üst aramasında 1 adet şarjör ve şarjöre basılı 2 adet fişek ele geçirilirken, kovalamaca esnasında şahsın camdan attığı poşet içerisinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

