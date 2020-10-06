YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Simav’da ‘Amatör Spor Haftası’ başladı

Simav’da ‘Amatör Spor Haftası’ başladı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.10.2020 10:28 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından ortaklaşa olarak her yıl büyük bir coşku ile düzenlenen Amatör Spor Haftası’nın açılış töreni, Kütahya’nın Simav ilçesinde bu yıl sembolik bir açılış töreni ile başladı.Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, İlçe stadında gerçekleştirilen törene, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, antrenörler, öğretmenler ve sporcular katıldı.Simav İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Sapmaz, Amatör olunmadan yıldız ya da profesyonel sporcu olunamayacağını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından ortaklaşa olarak her yıl büyük bir coşku ile düzenlenen Amatör Spor Haftası’nın açılış töreni, Kütahya’nın Simav ilçesinde bu yıl sembolik bir açılış töreni ile başladı.
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, İlçe stadında gerçekleştirilen törene, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, antrenörler, öğretmenler ve sporcular katıldı.
Simav İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Sapmaz, Amatör olunmadan yıldız ya da profesyonel sporcu olunamayacağını ifade etti. Sapmaz “ Sporun her dalını sevdirerek tabana yaymak, vatandaşlarımızın, gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı bir hayat için sporla tanışmaları adına 05 -11 Ekim tarihinde ‘Amatör Spor Haftası’nı kutluyoruz. Hafta boyunca düzenleneceğimiz etkinliklerle vatandaşlarımıza düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Spor kabiliyeti olan çocuklarımız ve gençlerimizi spora yönlendirilmesi sağlanacak” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
İzmir'de fabrikada asit tankı delindi: 3 yaralı
İzmir'de fabrikada asit tankı delindi: 3 yaralı
Hayırsever iş adamından Hani ve Dicle arasına yeni yol
Hayırsever iş adamından Hani ve Dicle arasına yeni yol

Kütahya Namaz Vakitleri 6 Ekim Salı

İmsak
05:32
Sabah
06:54
Öğle
12:53
İkindi
16:07
Akşam
18:42
Yatsı
19:59

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Salı

Aksa Eczanesi
Merkez
Zeybek Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Sadık Eczanesi
Gediz
Kübra Ateş Eczanesi
Simav
Nilgün Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Bilal Kıyak, güven tazeledi
AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Bilal Kıyak, güven tazeledi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.