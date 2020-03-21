YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Simav’da bayan kuaför salonları kapatıldı

Simav’da bayan kuaför salonları kapatıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 21.03.2020 11:07 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Korona virüs tedbirleri çerçevesi Esnaf Odası tarafından alınan karar doğrultusunda, 21 bayan kuaför salonunun 10 gün süreyle kapatıldığı açıklandı.İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında bazı işletmeler kapanırken, Simav’daki 21 bayan kuaför aldıkları karar ile işyerlerini 10 gün süreyle kapattı.Simav Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi kuaför Oya Öktem, “ Simav’daki 21 bayan kuaför arkadaşımız ve Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Işık ile toplandık.

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Korona virüs tedbirleri çerçevesi Esnaf Odası tarafından alınan karar doğrultusunda, 21 bayan kuaför salonunun 10 gün süreyle kapatıldığı açıklandı.
İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında bazı işletmeler kapanırken, Simav’daki 21 bayan kuaför aldıkları karar ile işyerlerini 10 gün süreyle kapattı.
Simav Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi kuaför Oya Öktem, “ Simav’daki 21 bayan kuaför arkadaşımız ve Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Işık ile toplandık. Korona virüs tedbirleri kapsamında dükkanlarımızı 10 gün süre ile kapatmaya karar verdik. Bizlere ekonomik olarak sıkıntı verecek ancak, sağlığımız daha önemli, müşterilerimizin sağlığı önemli olduğu için dükkanlarımızı kapatıyoruz” dedi.
Simav Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Işık, dünyada ve Türkiye’deki Korona virüs sebebiyle, Simav Esnaf Odası olarak hijyen şartlarına riayet ettiklerini belirtti. Işık, “Simav’da bulunan 21 bayan kuaförümüzün müracaatlarını inceleyip destek verdik. 21 bayan kuaförümüz 10 gün süre ile dükkanlarını kapattılar. Virüs vakalarının devam etmesi halinde işyeri kapatma sürelerini uzatabilecekler. Biz hijyeni ön planda tutup, malzemelerimizi sterilize makinemizde tutuyoruz. Kendi sağlığımız ve müşterilerimizin sağlığını düşünerek hareket ediyoruz. Simav esnafları olarak bu süreyi en az zayiatla atlatacağımıza gönülden inanıyoruz” diye konuştu.
Kuaför müşterisi Saim Pınar, Kuaför salonlarındaki hijyenik ortamdan çok memnun olduğunu belirterek, bu konuda hassasiyet gösteren esnafa teşekkür ettiğini ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni tedbirlerSağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni tedbirler
Aslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladıAslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Malatya’da 65 yaş üstü pasolar Nisan sonuna kadar durduruldu

Malatya’da 65 yaş üstü pasolar Nisan sonuna kadar durduruldu

Belediye başkanlarından Miraç Kandili mesajı

Belediye başkanlarından Miraç Kandili mesajı

Toroslar Belediyesinde çalışanlar dönüşümlü izin yapacak

Toroslar Belediyesinde çalışanlar dönüşümlü izin yapacak

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Müftü Güven: "Camilerimiz cuma ve Miraç gecesinde kapalı tutulacak"

Müftü Güven: "Camilerimiz cuma ve Miraç gecesinde kapalı tutulacak"

Kütahya Namaz Vakitleri 21 Mart Cumartesi

İmsak
05:32
Sabah
06:55
Öğle
13:12
İkindi
16:38
Akşam
19:20
Yatsı
20:37

Kütahya Nöbetçi Eczaneler21 Mart Cumartesi

Armutlar Eczanesi
Merkez
Barış Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Ayşem Eczanesi
Gediz
Halk Eczanesi
Simav
Yeni Hayat Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

Jandarmadan belediye işçilerine teşekkür plaketi

Jandarmadan belediye işçilerine teşekkür plaketi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.