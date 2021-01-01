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Simav’da bir köy karantinaya alındı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 01.01.2021 13:18 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan, 213 kişinin yaşadığı Koyunoba köyünün, Covid-19 vakaları görülmesi sebebiyle 10 günlük karantinaya alındığı bildirildi.Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararına göre, Koyunoba köyünde tespit edilen korona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle, bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı için karantina uygulaması başlatıldı.

Simav’da bir köy karantinaya alındı

Kütahya’nın Simav ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan, 213 kişinin yaşadığı Koyunoba köyünün, Covid-19 vakaları görülmesi sebebiyle 10 günlük karantinaya alındığı bildirildi.
Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararına göre, Koyunoba köyünde tespit edilen korona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle, bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı için karantina uygulaması başlatıldı. Köye giriş ve çıkışlar, kişilerin sağlık durumunu tehdit edecek acil durumlar dışında 10 gün süre ile yasaklandı. Aile hekimi tarafından verilen mobil sağlık hizmetleri ertelendi.
Koyunoba köyünde karantina kuralına ve diğer emirlere uymayanlar hakkında, İl İdaresi Kanunu’nun 66’ncı maddesi ve Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesine göre idari para cezası ve diğer yaptırımların uygulanacağı bildirilirken, köy sakinlerince 112 hattına bildirilen ihtiyaçlar ilgili kurumlarca karşılanacak.

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