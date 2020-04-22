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Simav’da doğalgaz çalışmaları hız kazandı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.04.2020 11:28 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, doğalgaz boru döşeme işlerinde bin 200 metre alanın tamamlandığı ve çalışmaların hız kazandığı belirtildi.Covid-19 tedbirleri kapsamında ‘Ev kal ’ uygulaması ile boş kalan cadde ve sokaklardaki doğalgaz boru döşeme işlerine Simav Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü’nün destekleri devam ediyor.Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, çevre yolundan ilçe girişine doğru başlanan doğalgaz boru döşeme işlerinin Cumhuriyet meydanına kadar ulaştığını ifade etti.

Kütahya’nın Simav ilçesinde, doğalgaz boru döşeme işlerinde bin 200 metre alanın tamamlandığı ve çalışmaların hız kazandığı belirtildi.
Covid-19 tedbirleri kapsamında ‘Ev kal ’ uygulaması ile boş kalan cadde ve sokaklardaki doğalgaz boru döşeme işlerine Simav Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü’nün destekleri devam ediyor.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, çevre yolundan ilçe girişine doğru başlanan doğalgaz boru döşeme işlerinin Cumhuriyet meydanına kadar ulaştığını ifade etti. Başkan Biçer, “16 Mayıs 2019 tarihinde kurul kararı ile onaylanan ve Çinigaz Doğalgaz Dağıtım Şirketi ile devam eden çalışmalar hız kazandı. Jeotermal kaynaklarının üretime dönük daha etkili kullanımı açısından önemi ve daha yaşanabilir bir Simav için doğalgaz kullanımını sabırsızlıkla bekliyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamalarının yaşandığı bu günlerde, doğalgaz altyapı çalışmaları hız kazanarak devam ediyor. Yakın bir tarihte Simavlı vatandaşlarımızın doğalgaz kullanımları için, Simav Belediye Başkanlığı olarak gereken desteği veriyoruz” dedi.

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