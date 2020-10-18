Simav’da ekmeğe zam geldi

Kütahya’nın Simav ilçesinde 1.25 kuruşa satılan 250 gram ekmeğin 1.50 kuruştan satılmaya başlandığı bildirildi. Vatandaşların tepki gösterdiği ekmek zammına, fırıncı esnafı un fiyatlarındaki artışı sebep gösterdi.

Simav Fırıncılar ve Gıda Maddeleri Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Tahir Özlüer (60), un fiyatlarındaki artış sebebiyle, Mart ayında Kütahya Esnaf Birliği Komisyonu’na başvuruda bulunduklarını ifade etti. Özlüer, “ Mart ayında 50 kilogram un 115 TL iken, Ekim ayında ise 50 kilogram un 145 TL oldu. Bu bakımdan ekmeğe yapılan zam, esnafı koruma açısından önemli ” dedi.

