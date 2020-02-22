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Simav’da Gaziantep’in yöresel ürünleri tanıtıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.02.2020 10:23 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Gaziantep mutfağının kültürünü yansıtan yöresel ürünlerinin tanıtımı yapıldı.

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Gaziantep mutfağının kültürünü yansıtan yöresel ürünlerinin tanıtımı yapıldı. Türkiye Gaziantep İl ve İlçeleri Dernekleri Federasyonu ve Simav Belediye Başkanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen tanıtım etkinliği Belediye meydanında başladı. 4 gün sürecek etkinliğin açılışına Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Matar, Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yaklaşık 500 kilogram çiğ köftenin yapıldığı Gaziantep yöresi ürünler ive kültürel etkinliklerinin tanıtımı Simav’da büyük ilgi gördü.
Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan Simav Belediyesi Kültür Müdürü Mustafa Teneke, “ Kültürlerimizin bir arada buluşması noktasında bizleri kırmayıp, ilçemizde bu değerleri tanıttığınız için Simav halkı adına Gaziantep ekibine şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Türkiye Gaziantep İl ve İlçeleri Dernekleri Konfederasyonu adına konuşan Ali Değirmenci, “ Gaziantep’i sizlere daha iyi tanıtmak için, yöremizin yemek ve ürünlerini, siz Gaziantep’e gelmeden bizler size getirdik” dedi.
Etkinlikte çiğ köfte ikramı alan Türkan Çakır Bayka yapılan tanıtımı iyi bulduğunu belirterek, çiğ köftenin harika olduğunu ve herkese tavsiye ettiğini ifade etti.
Ali Değirmenci, Gaziantep Dernekleri Federasyonu olarak etkinliklerinin devam ettiğini, Simav’da çok güzel bir karşılama yapıldığını belirterek, Simav Belediye Başkanı’na ve Simav halkına teşekkür ettiğini söyledi.
Yaşamını Almanya’da sürdüren Recep Kuzu, ziyaret için geldiği Simav’da Gaziantep ürünlerinin tanıtımlarıyla karşılaşmaktan çok mutlu olduğunu ve çiğ köfteyi çok beğendiğini belirtti.
Gaziantep tanıtım günleri kapsamında açılan stantlardaki ürünlerin, Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediye Zabıta Ekipleri tarafından gıda denetimlerinin yapıldığı belirtildi.

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