Simav’da ’İhtiyacı olan alsın’ standı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanlığı tarafından kurulan ‘İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın’ standı, pazar esnafı ve hayırsever vatandaşlar tarafından meyve ve sebzelerle dolduruldu. İhtiyacı olan vatandaşlar, hayırseverlere dua ederek, şükranlarını bildirdi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, duyarlı pazar esnafı ile hayırsever vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine sebze ve meyve desteği sağlandığını ifade etti. Biçer “ İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla gidip alabileceği ‘ İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın’ standını hazırladık. Belediye ekiplerimizin kontrolünde, pazarcı esnafımız ve vatandaşlarımızın katkılarıyla, sosyal bir projeyi daha hayata geçirdik. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

