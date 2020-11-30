YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Simav’da ilk defa beton yol uygulaması

Simav’da ilk defa beton yol uygulaması

KÜTAHYA HABERLERİ  | 30.11.2020 10:13 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, ilk defa yapılan beton yol uygulamasının, ilçeye 3.7 kilometre uzaklıkta bulunan Mamak köyünden başlandığı bildirildi.Ak Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, beton yol uygulamasının asfalt yola göre yüzde 40 daha uygun ve hizmet ömrünün yaklaşık 20 yıla kadar uzadığını belirtti.

Kütahya’nın Simav ilçesinde, ilk defa yapılan beton yol uygulamasının, ilçeye 3.7 kilometre uzaklıkta bulunan Mamak köyünden başlandığı bildirildi.
Ak Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, beton yol uygulamasının asfalt yola göre yüzde 40 daha uygun ve hizmet ömrünün yaklaşık 20 yıla kadar uzadığını belirtti. Başkan Kulat, “ İlçemizde ilk defa hayata geçirdiğimiz beton yol çalışmasına Mamak köyünden başladık. Sıcak Asfalt (BSK) konforunda, tamamen yerli ürünlerden oluşan beton yolun başarılı sonuçlar vermesi durumunda ilçemizde yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Beton yol sayesinde petrol türevi ürünlere bağımlılığımız azalarak cari açığı da azaltmış olacağız. Projede emeği olan yetkililerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/

Kütahya Namaz Vakitleri 30 Kasım Pazartesi

İmsak
06:25
Sabah
07:53
Öğle
12:54
İkindi
15:23
Akşam
17:44
Yatsı
19:07

Kütahya Nöbetçi Eczaneler30 Kasım Pazartesi

Beyza Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Başol Eczanesi
Gediz
Çınar Eczanesi
Simav
Emek Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.