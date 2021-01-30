Simav’da kaçak tütün operasyonu

Kütahya’nın Simav İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çok miktarda kaçak tütün ve makaron malzemesi ele geçirildi.

Ekiplerin sürdürdüğü asayiş denetimlerinde sırasında bir kişinin ilçeye bağlı köylerde sipariş usulü, içi tütün doldurulmuş makaron (sigara) satışı yaptığı belirlendi. Şahsın aracında yapılan aramada, 18 kilogram kıyılmış tütün, 22 bin 980 adet içerisine tütün doldurulmuş makaron sigara, 10 adet tütün sarma aparatı, 43 adet boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli adli makama sevk edildi.

