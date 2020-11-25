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Simav’da ‘Kadına yönelik şiddetle mücadele’ semineri

KÜTAHYA HABERLERİ  | 25.11.2020 12:11 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde Sosyal Hizmet Müdürlüğü’nce, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda seminer verildi.

Kütahya’nın Simav ilçesinde Sosyal Hizmet Müdürlüğü’nce, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda seminer verildi. Sosyal Çalışmacı Olcay Güldalı tarafından sunumu yapılan seminerde, kadına şiddetin çok yaygın olmasına rağmen en çok gizlenen bir konu olduğu, fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik olarak gruplara ayrılan şiddet olgusunun muhatabının genel olarak kadınlar olduğu anlatıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan duyurulara yer verildi.
Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan seminere Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Adil Biçer ve protokol üyeleri katıldı. Protokol, Simav Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet meydanında hazırlanan eğitim standını da ziyaret ederek bilgi aldı.

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