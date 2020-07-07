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Simav’da sosyal mesafeli meclis toplantısı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.07.2020 11:51 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, normalleşme süreci kapsamında belediye meclis toplantısı sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirildi.

Kütahya’nın Simav ilçesinde, normalleşme süreci kapsamında belediye meclis toplantısı sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirildi. Yeni düğün salonundaki Temmuz ayı olağan meclis toplantısında, Simav’da yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verildi.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Meclis toplantısının yapılacağı alanın önceden dezenfekte edildiğini, salona gelen meclis üyelerine dezenfektan ve maske verildiğini belirtti. Biçer, “ İlçemizi ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, destek verilen projeleri anlattık. Meclis üyelerimiz ile planlanan yatırımlar ve yapımına başlanan projeleri değerlendirdik. Devam eden projelerimizin yanı sıra, jeotermal kaynaklarının kullanımı ve alınması gereken tedbirleri hakkında bilgi alış verişinde bulunduk” dedi.

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