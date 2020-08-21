YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Simav’da trafik kazası: 1 yaralı

Simav’da trafik kazası: 1 yaralı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 21.08.2020 22:18 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kekliktepe Mahallesi sanayi çarşısı ikinci yol çıkışında, Uşak caddesi üzerinden gelen Ali Osman Y.’nin kullandığı (21) 43 KT 225 plakalı motosiklet ile Sanayi çarşısından Uşak caddesine çıkış yapan Nevzat G.’nin (55) kullandığı 34 SC 9896 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kütahya’nın Simav ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kekliktepe Mahallesi sanayi çarşısı ikinci yol çıkışında, Uşak caddesi üzerinden gelen Ali Osman Y.’nin kullandığı (21) 43 KT 225 plakalı motosiklet ile Sanayi çarşısından Uşak caddesine çıkış yapan Nevzat G.’nin (55) kullandığı 34 SC 9896 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Ali Osman Y. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince yaralı motosiklet sürücüsüne ambulans içinde ilk müdahale yapılarak, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlülerin sıra dışı maskeleri Ünlülerin sıra dışı maskeleri
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya Namaz Vakitleri 21 Ağustos Cuma

İmsak
04:40
Sabah
06:11
Öğle
13:08
İkindi
16:53
Akşam
19:55
Yatsı
21:20

Kütahya Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Cuma

Betül Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Gönül Eczanesi
Gediz
Sayar Eczanesi
Simav
Tavşanlı Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Okullarda deprem güçlendirme çalışmaları
Okullarda deprem güçlendirme çalışmaları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Türkiye’nin ikinci ’Köy gazetesi’ müzeye verildi
Türkiye’nin ikinci ’Köy gazetesi’ müzeye verildi
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.