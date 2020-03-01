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Simav’da trafik kazası: 6 yaralı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 01.03.2020 19:59 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Kaza, Simav’ın Yeşilova Mahallesi Eynal köprüsü üzerinde meydana geldi.

Kütahya’nın Simav ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, Simav’ın Yeşilova Mahallesi Eynal köprüsü üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Simav Hisarcık karayolunun 4’üncü kilometresinde Eynal’dan Simav istikametine seyir halinde olan Mehmet Ö. yönetimindeki 43 KT 067 plakalı otomobil ile Simav’dan Eynal istikametine seyir halinde olan sürücü Doğan G. yönetimindeki 34 VD 0421 plakalı otomobil, Eynal köprüsü üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler ile birlikte Azime Ö., Nagihan Ö., Mehmet Ö. ve Hüseyin A. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Yardım ekiplerince Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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