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Simav’da yeni başkan Yusuf Can

KÜTAHYA HABERLERİ  | 19.10.2020 10:41 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı’nın 6’ıncı kongresi gerçekleştirildi.

Kütahya’nın Simav ilçesinde, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı’nın 6’ıncı kongresi gerçekleştirildi. Kongrede İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali İhsan Kuşdemir, görevi yeni seçilen Yusuf Can’a devretti.
Simav AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Gençlik Kolları 6’ıncı kongresini büyük bir coşku ile gerçekleştirdiklerini ifade etti. Katılımcılara ve görevi devreden Ali İhsan Kuşdemir’e teşekkür ederek, yeni seçilen Yusuf Can ve ekibine başarılar diledi.
Göreve geldiğinden bu yana, emanet edilen bayrağı layık olduğu yere taşımak için var gücüyle çalıştığını belirten Simav AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ali İhsan Kuşdemir, yeni seçilen Yusuf Can’ın da aldığı bayrağı daha ileriye taşıyacağına inandıklarını ifade etti.
Programa Kütahya Ak Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Ak Parti Simav Kadın Kolları Başkanı Hicret Kahraman Kaymak, Belde Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Ak Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

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Gediz
Derman Eczanesi
Simav
Çağlar Eczanesi
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