Simav’da yol kavşak projesi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, önemli yol geçitlerinden leylekkürü ve hastane yönünde yaya alt geçidi ile Hisarcık-Simav karayolunun Eynal Kaplıcaları girişinde yapılması planlanan kavşak projesi çalışmalarının değerlendirildiği belirtildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, “Yeşilköy kavşağında sıcak asfalt - refüj çalışması, Leylekkkürü ve Devlet Hastanesi önünde geçiş için yapılması planlanan yaya alt geçidi ile Hisarcık Simav karayolunun Eynal Kaplıcaları girişindeki çok önem arz eden kavşak çalışmalarını yerinde inceledik. Bu öncelikli hizmetlerimiz için hazırlanan plan ve projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz” dedi.

Başkan Biçer’in yerinde incelediği proje çalışma alanlarına, Kütahya AK Parti Milletvekili Ahmet Tan, Ak Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Karayolları 14’üncü Bölge Müdürü Ömer Güzel ve Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kalay katıldı.

