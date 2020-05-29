YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Simav’daki göletlere 40 bin adet pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı

Simav’daki göletlere 40 bin adet pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 29.05.2020 10:34 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın amatör balıkçılığı teşvik etmek ve iç sularda balık varlığını artırmak amacıyla uyguladığı balıklandırma faaliyeti kapsamında, köy ve beldelerdeki 10 gölete 40 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı.Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Antalya’daki balık üretim istasyonunda üretilen balıklardan, talebimiz doğrultusunda ilçemize 40 bin balık yavrusu gönderildi.

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın amatör balıkçılığı teşvik etmek ve iç sularda balık varlığını artırmak amacıyla uyguladığı balıklandırma faaliyeti kapsamında, köy ve beldelerdeki 10 gölete 40 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı.
Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Antalya’daki balık üretim istasyonunda üretilen balıklardan, talebimiz doğrultusunda ilçemize 40 bin balık yavrusu gönderildi. Aksaz, "Kusumlar, Boğaköy, Söğüt, Kuşu, Karapınar, Kınık, Bahtıllı, Efir ve Şenköy göletlerine 4’er bin adet olmak üzere toplam 40 bin pullu sazan balığı yavrusu bıraktık. Amatör balıkçılarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresi uzatıldı

Müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresi uzatıldı

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Aksa Ağrı doğalgaz alt yapı çalışmalarına Haziran’da başlayacak

Aksa Ağrı doğalgaz alt yapı çalışmalarına Haziran’da başlayacak

Şaphane pazarı kurulmayacak

Şaphane pazarı kurulmayacak

Diyarbakır’da ’cuma namazı’ hazırlığı

Diyarbakır’da ’cuma namazı’ hazırlığı

Kanala düşen otomobilin sürücüsü buhar oldu

Kanala düşen otomobilin sürücüsü buhar oldu

Kütahya Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cuma

İmsak
03:41
Sabah
05:29
Öğle
13:03
İkindi
16:58
Akşam
20:26
Yatsı
22:06

Kütahya Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Betül Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Hayat Eczanesi
Gediz
Ali Körük Eczanesi
Simav
Karatürk Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.