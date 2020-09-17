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Simav’daki yangında bir ev kül oldu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.09.2020 15:48 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesindeki yangında bir ev kül oldu.

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesindeki yangında bir ev kül oldu. Kuşu Beldesi Büyükoluk Damları Mevkii’nde, Mustafa Tekinbaş’ın (75) evinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına, Kuşu Belediyesi, Simav Belediyesi, Pazarlar Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.
Alınan bilgiye göre, Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin birlikte çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Tekinbaş’ın eşi ve engelli çocuğu ile yaşadığı ahşap ev tamamen yanarken, can kaybının olmaması tek teselli oldu.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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