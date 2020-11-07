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Simav’daki yangında bir ev kül oldu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.11.2020 20:37 | Son Güncelleme

Simav’a bağlı Naşa beldesinde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Yukarı Mahallede Ramazan Koç’a ait boş evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Simav’a bağlı Naşa beldesinde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Yukarı Mahallede Ramazan Koç’a ait boş evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ev tamamen yandı, bitişiğinde bulunan bir ev de kısmen zarar gördü. Naşa Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Simav Belediyesi, Çitgöl ve Akdağ Belediyesi itfaiye ekiplerinin, yoğun rüzgara rağmen gösterdikleri çaba sonucu, yangın söndürüldü.
Can kaybının yaşanmadığı ev yangın ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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