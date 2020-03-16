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Simavlı umrecilere 14 günlük tedbir uygulaması

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.03.2020 16:34 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye dönen Simavlı 62 umreci vatandaşa, Konya’da tedbir amaçlı 14 gün süreli misafir uygulaması yapıldığı bildirildi.Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer ve Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, Simav’dan umre ibadeti için Suudi Arabistan’a giden vatandaşların dönüş uçağının, uçak bilim kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Uşak’tan Konya havalimanına yönlendirildiğini ifade etti.Simav Belediyesi Meclis salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında bir konuşma yapan Kaymakam Halim, “Simav’dan umreye giderek, geri dönen vatandaşlarımızı taşıyan uçak.

Simavlı umrecilere 14 günlük tedbir uygulaması

Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye dönen Simavlı 62 umreci vatandaşa, Konya’da tedbir amaçlı 14 gün süreli misafir uygulaması yapıldığı bildirildi.
Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer ve Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, Simav’dan umre ibadeti için Suudi Arabistan’a giden vatandaşların dönüş uçağının, uçak bilim kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Uşak’tan Konya havalimanına yönlendirildiğini ifade etti.
Simav Belediyesi Meclis salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında bir konuşma yapan Kaymakam Halim, “Simav’dan umreye giderek, geri dönen vatandaşlarımızı taşıyan uçak. Bilim Kurulu’nun aldığı karar neticesinde hem sağlık sorunu yaşayanlara hızlı müdahale edilebilmesi, hem de 14 günlük tedbir süresini geçirmeleri için Uşak’tan Konya havalimanına yönlendirilmiştir. 62 Simavlı hemşehrimiz Konya’daki öğrenci yurtlarında misafir edilmektedir. Hemşehrilerimizin Konya’daki sağlık durumları ile ilgili olarak, kafile başkanı ile sürekli iletişim kurulmaktadır. Umreden dönen Simavlı vatandaşlarımızın gerek sağlık durumları, gerekse misafir edildikleri yurttaki durumları ile ilgili irtibatlarımız devam ediyor. Simavlı umrecilerin, 14 günlük süre sonunda sağlıklı bir şekilde aramıza dönmelerini temenni ediyoruz” dedi.

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