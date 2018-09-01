SPOR

Harry Kewell'ın yeni adresi şaşırttı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 01.09.2018 19:53 | Son Güncelleme

Son yıllarda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor forması giyen ve teknik direktörlük yapan isimler şimdi hangi takımlarda? İşte o isimler...

İngiltere 2. Lig ekibi Notts County'nin teknik direktörlük görevine Galatasaray'ın eski yıldızı Harry Kewell getirildi. 40 yaşındaki Avustralyalı hoca, geçen sezon yine aynı ligde Crawley Town'ı çalıştırmıştı.

Şimdi neredeler?

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Harry Kewell - Yaşı: 40 - Takımı: Notts County (İngiltere)

Harry Kewell - Yaşı: 40 - Takımı: Notts County (İngiltere)
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Mehmet Aurelio - Yaşı: 40 - Takımı: Cornella (İspanya)

Mehmet Aurelio - Yaşı: 40 - Takımı: Cornella (İspanya)
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Colin Kazım Richards - Yaşı: 31 - Takımı: Lobos BUAP (Meksika)

Colin Kazım Richards - Yaşı: 31 - Takımı: Lobos BUAP (Meksika)
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Stoch - Yaşı: 28 - Takımı: Slavia Prag (Çekya)

Stoch - Yaşı: 28 - Takımı: Slavia Prag (Çekya)
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Bobo - Yaşı: 31 - Takımı: Sidney (Avustralya)

Bobo - Yaşı: 31 - Takımı: Sidney (Avustralya)
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Milan Baros - Yaşı: 36 - Takımı: Banik Ostrava (Çekya)

Milan Baros - Yaşı: 36 - Takımı: Banik Ostrava (Çekya)
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Gordon Schildenfeld - Yaşı: 31 - Takımı: Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Gordon Schildenfeld - Yaşı: 31 - Takımı: Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
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Claudio Maldonado - Yaşı: 36 - Son Takımı: Colo Colo (Şili) Şu an kulüpsüz

Claudio Maldonado - Yaşı: 36 - Son Takımı: Colo Colo (Şili) Şu an kulüpsüz
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Cassio Lincoln - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı

Cassio Lincoln - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
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Serkan Balcı - Yaşı: 33 - Takımı: Ankaragücü

Serkan Balcı - Yaşı: 33 - Takımı: Ankaragücü
11 / 121

Filip Holosko - Yaş: 33 - Takımı: Slovan Bratislava (Çekya)

Filip Holosko - Yaş: 33 - Takımı: Slovan Bratislava (Çekya)
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Henri Bienvenu - Yaşı: 28 - Takımı: Troyes (Fransa)

Henri Bienvenu - Yaşı: 28 - Takımı: Troyes (Fransa)
13 / 121

Raul Meireles - Yaşı: 33 - Futbolu bıraktı

Raul Meireles - Yaşı: 33 - Futbolu bıraktı
14 / 121

Hugo Almeida - Yaşı: 33 - Takımı: AEK Atina (Yunanistan)

Hugo Almeida - Yaşı: 33 - Takımı: AEK Atina (Yunanistan)
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Reto Ziegler - Yaş: 31 - Takımı: FC Dallas

Reto Ziegler - Yaş: 31 - Takımı: FC Dallas
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Morgan De Sanctis - Yaşı: 39 - Takımı: Monaco (Fransa)

Morgan De Sanctis - Yaşı: 39 - Takımı: Monaco (Fransa)
17 / 121

Simao Sabrosa - Bıraktı - Son Takımı: NorthEast United (Hindistan)

Simao Sabrosa - Bıraktı - Son Takımı: NorthEast United (Hindistan)
18 / 121

Egemen Korkmaz - Yaşı: 33 - Takımı: Başakşehir

Egemen Korkmaz - Yaşı: 33 - Takımı: Başakşehir
19 / 121

Wesley Sneijder - Yaş: 33 - Takımı: Al Gharafa(Katar)

Wesley Sneijder - Yaş: 33 - Takımı: Al Gharafa(Katar)
20 / 121

Can Arat - Yaşı: 32 - Takımı: Sarıyer

Can Arat - Yaşı: 32 - Takımı: Sarıyer
21 / 121

Didier Zokora - Yaşı: 37 - Takımı: Semen Padang (Hindistan)

Didier Zokora - Yaşı: 37 - Takımı: Semen Padang (Hindistan)
22 / 121

Jo - Yaşı: 30 - Takımı: Nagoya Grampus

Jo - Yaşı: 30 - Takımı: Nagoya Grampus
23 / 121

Piotr Brozek - Yaşı: 34 - Futbolu bıraktı / Pawel Brozek - Yaşı: 34 - Takımı: Wisla Krakow(Polonya)

Piotr Brozek - Yaşı: 34 - Futbolu bıraktı / Pawel Brozek - Yaşı: 34 - Takımı: Wisla Krakow(Polonya)
24 / 121

Royston Drenthe - Yaşı: 30 - Sparta Rotterdam

Royston Drenthe - Yaşı: 30 - Sparta Rotterdam
25 / 121

Pavel Horvath - 41 yaşında Viktoria Plzen'de bıraktı

Pavel Horvath - 41 yaşında Viktoria Plzen'de bıraktı
26 / 121

Florent Malouda - Yaşı: 37 - Takımı: Differdange 03 (Endonezya)

Florent Malouda - Yaşı: 37 - Takımı: Differdange 03 (Endonezya)
27 / 121

Ersan Gülüm - Yaşı: 30 - Takımı: Adelaide United (Kiralık - Avustralya)

Ersan Gülüm - Yaşı: 30 - Takımı: Adelaide United (Kiralık - Avustralya)
28 / 121

Ahmed Barusso - Yaşı: 31 - Son Takımı: Arezzo (Şu an kulüpsüz)

Ahmed Barusso - Yaşı: 31 - Son Takımı: Arezzo (Şu an kulüpsüz)
29 / 121

Erman Kılıç - Yaşı: 34 Erzincanspor

Erman Kılıç - Yaşı: 34 Erzincanspor
30 / 121

Blerim Dzemaili - Yaşı: 31 - Takımı: Montreal Impact (Amerika)

Blerim Dzemaili - Yaşı: 31 - Takımı: Montreal Impact (Amerika)
31 / 121

Majeed Waris - Yaşı: 25 - Takımı: Lorient

Majeed Waris - Yaşı: 25 - Takımı: Lorient
32 / 121

Albert Riera - Yaş: 35 - Futbolu bıraktı

Albert Riera - Yaş: 35 - Futbolu bıraktı
33 / 121

Juan Emmanuel Culio - Yaş: 33 - Takımı: CFR Cluj

Juan Emmanuel Culio - Yaş: 33 - Takımı: CFR Cluj
34 / 121

Jose Bosingwa - Yaşı: 35 - Takımı: Boşta

Jose Bosingwa - Yaşı: 35 - Takımı: Boşta
35 / 121

Lazar Markovic - Yaşı: 22 - Takımı: Hull City (İngiltere)

Lazar Markovic - Yaşı: 22 - Takımı: Hull City (İngiltere)
36 / 121

Daniel Opare - Yaşı: 26 - Takımı: Lens (Fransa)

Daniel Opare - Yaşı: 26 - Takımı: Lens (Fransa)
37 / 121

Diego Lugano - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı

Diego Lugano - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
38 / 121

Marcelo Carrusca - Yaşı: 33 - Takımı: Adelaide United (Avustralya)

Marcelo Carrusca - Yaşı: 33 - Takımı: Adelaide United (Avustralya)
39 / 121

Jaja - Yaş: 31 - Takımı: Buriram United (Tayland)

Jaja - Yaş: 31 - Takımı: Buriram United (Tayland)
40 / 121

Adrian Mierzejewski - Yaşı: 32 Takımı: Sydney FC

Adrian Mierzejewski - Yaşı: 32 Takımı: Sydney FC
41 / 121

Emmanuel Emenike - Yaş: 30 - Takımı: Las Palmas

Emmanuel Emenike - Yaş: 30 - Takımı: Las Palmas
42 / 121

Kevin Constant - Yaşı: 30 - Takımı: Sion

Kevin Constant - Yaşı: 30 - Takımı: Sion
43 / 121

Alanzinho - Yaşı: 34 - Takımı: Sinopspor

Alanzinho - Yaşı: 34 - Takımı: Sinopspor
44 / 121

Cristian Baroni - Yaş: 34 - Takımı: Sao Caetano (Paulista Eyalet Ligi - Brezilya)

Cristian Baroni - Yaş: 34 - Takımı: Sao Caetano (Paulista Eyalet Ligi - Brezilya)
45 / 121

Cem Sultan - Yaşı: 26 - Zonguldak Kömürspor

Cem Sultan - Yaşı: 26 - Zonguldak Kömürspor
46 / 121

Alexandru Bourceanu - Yaşı: 32 - Takımı: Steaua

Alexandru Bourceanu - Yaşı: 32 - Takımı: Steaua
47 / 121

Sinan Bolat - Yaşı: 28 - Takımı: Arouca (Portekiz)

Sinan Bolat - Yaşı: 28 - Takımı: Arouca (Portekiz)
48 / 121

Engin Baytar - Yaşı: 34 - Takımı: Ereğli Belediyespor (Bölgesel Amatör Ligi)

Engin Baytar - Yaşı: 34 - Takımı: Ereğli Belediyespor (Bölgesel Amatör Ligi)
49 / 121

Felipe Melo - Yaşı: 33 - Takımı: Palmeiras

Felipe Melo - Yaşı: 33 - Takımı: Palmeiras
50 / 121

Johan Elmander - Yaş: 36 - Futbolu bıraktı

Johan Elmander - Yaş: 36 - Futbolu bıraktı
51 / 121

Cesare Prandelli - Takımı: Al Nasr (Birleşik Arap Emirlikleri)

Cesare Prandelli - Takımı: Al Nasr (Birleşik Arap Emirlikleri)
52 / 121

Lucas Ontivero - Yaşı: 22 - Takımı: Venados FC (Meksika 2. Lig)

Lucas Ontivero - Yaşı: 22 - Takımı: Venados FC (Meksika 2. Lig)
53 / 121

Sol Bamba - Yaşı: 32 - Takımı: Cardiff (İngiltere)

Sol Bamba - Yaşı: 32 - Takımı: Cardiff (İngiltere)
54 / 121

Arkadiusz Glowacki - Yaşı: 38 - Takımı: Wisla Krakow

Arkadiusz Glowacki - Yaşı: 38 - Takımı: Wisla Krakow
55 / 121

Oscar Cardozo - Yaşı: 34 - Takımı: Libertad (Paraguay)

Oscar Cardozo - Yaşı: 34 - Takımı: Libertad (Paraguay)
56 / 121

Avraam Papadopoulos - Yaşı: 33 - Takımı: Brisbane Roar (Avustralya)

Avraam Papadopoulos - Yaşı: 33 - Takımı: Brisbane Roar (Avustralya)
57 / 121

Hrvoje Cale - Yaşı: 32 - Takımı: Inter Zapresic

Hrvoje Cale - Yaşı: 32 - Takımı: Inter Zapresic
58 / 121

Essaid Belkalem - Yaşı: 28 - Takımı: Orleans Loiret (Fransa 2. Ligi)

Essaid Belkalem - Yaşı: 28 - Takımı: Orleans Loiret (Fransa 2. Ligi)
59 / 121

Juan Pablo Pino - Yaşı: 30 - Takımı: Arema (Endonezya)

Juan Pablo Pino - Yaşı: 30 - Takımı: Arema (Endonezya)
60 / 121

Daniel Guiza - Yaşı: 36 - Atletico Sanluqueno (İspanya 3. Lig ekibi)

Daniel Guiza - Yaşı: 36 - Atletico Sanluqueno (İspanya 3. Lig ekibi)
61 / 121

Didier Drogba - Yaş: 39 - Takımı: Phoenix Rising

Didier Drogba - Yaş: 39 - Takımı: Phoenix Rising
62 / 121

Julio Regufe Alves - Yaşı: 25 - Son Takımı: Rio Ave (Şu an kulüpsüz)

Julio Regufe Alves - Yaşı: 25 - Son Takımı: Rio Ave (Şu an kulüpsüz)
63 / 121

Jose Rodriguez - Yaşı: 22 - Takımı: Maccabi Tel Aviv

Jose Rodriguez - Yaşı: 22 - Takımı: Maccabi Tel Aviv
64 / 121

Edu - Yaşı: 34 - Takımı: Jeonbuk (Güney Kore)

Edu - Yaşı: 34 - Takımı: Jeonbuk (Güney Kore)
65 / 121

Jefferson - Yaşı: 34 - Takımı: Botafogo

Jefferson - Yaşı: 34 - Takımı: Botafogo
66 / 121

Mustafa Kocabey (Papen Mustafa) - Yaşı: 42 - Takımı: Ayvacık Belediyespor (İstanbul)

Mustafa Kocabey (Papen Mustafa) - Yaşı: 42 - Takımı: Ayvacık Belediyespor (İstanbul)
67 / 121

Dirk Kuyt - Yaş: 37 - Futbolu bıraktı

Dirk Kuyt - Yaş: 37 - Futbolu bıraktı
68 / 121

Tuncay Şanlı (Teknik Direktör) - Yaşı: 34 - Takımı: Boşta

Tuncay Şanlı (Teknik Direktör) - Yaşı: 34 - Takımı: Boşta
69 / 121

Harry Kewell - Yaşı: 38 - Crawley Town (İngiltere 4. Lig ekibi)

Harry Kewell - Yaşı: 38 - Crawley Town (İngiltere 4. Lig ekibi)
70 / 121

Teofilo Gutierrez - Yaşı: 31 - Takımı: Junior (Kolombiya)

Teofilo Gutierrez - Yaşı: 31 - Takımı: Junior (Kolombiya)
71 / 121

Robinson Zapata - Yaşı: 37 - Takımı: Club Santa Fe (Kolombiya)

Robinson Zapata - Yaşı: 37 - Takımı: Club Santa Fe (Kolombiya)
72 / 121

Mehmet Yozgatlı - Yaş: 38 - Karaköprü Belediyespor teknik direktörü (3. Lig 3. Grup)

Mehmet Yozgatlı - Yaş: 38 - Karaköprü Belediyespor teknik direktörü (3. Lig 3. Grup)
73 / 121

Gustavo Colman - Yaşı: 32 - Takımı: Rosario Central

Gustavo Colman - Yaşı: 32 - Takımı: Rosario Central
74 / 121

Alex Telles - Yaşı: 23 - Takımı: Porto (Portekiz)

Alex Telles - Yaşı: 23 - Takımı: Porto (Portekiz)
75 / 121

Ovidiu Petre - Yaşı: 34 - Son Takımı: Poli Timisoara (Bıraktı)

Ovidiu Petre - Yaşı: 34 - Son Takımı: Poli Timisoara (Bıraktı)
76 / 121

Dany Nounkeu - Yaşı 30 - Takımı: Akhisar Belediyespor

Dany Nounkeu - Yaşı 30 - Takımı: Akhisar Belediyespor
77 / 121

Bebe - Yaşı: 26 - Takımı: Eibar (İspanya)

Bebe - Yaşı: 26 - Takımı: Eibar (İspanya)
78 / 121

Izet Hajrovic - Yaşı: 26 - Takımı: Dinamo Zagreb

Izet Hajrovic - Yaşı: 26 - Takımı: Dinamo Zagreb
79 / 121

Dentinho - Yaşı: 27 - Takımı: Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Dentinho - Yaşı: 27 - Takımı: Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
80 / 121

Allan McGregor - Yaşı: 34 - Takımı: Hull City (İngiltere)

Allan McGregor - Yaşı: 34 - Takımı: Hull City (İngiltere)
81 / 121

Roberto Hilbert - Yaşı: 31 - Takımı: Bayer Leverkusen (Almanya)

Roberto Hilbert - Yaşı: 31 - Takımı: Bayer Leverkusen (Almanya)
82 / 121

Edu Dracena - Yaşı: 35 - Takımı: Palmeiras (Brezilya)

Edu Dracena - Yaşı: 35 - Takımı: Palmeiras (Brezilya)
83 / 121

Bruno Alves - Yaşı: 34 - Takımı: Rangers (İskoçya)

Bruno Alves - Yaşı: 34 - Takımı: Rangers (İskoçya)
84 / 121

Andre Santos - Yaşı: 33 - Takımı: Boluspor

Andre Santos - Yaşı: 33 - Takımı: Boluspor
85 / 121

Necati Ateş - Yaş: 37 - İçelspor Sportif Direktörü

Necati Ateş - Yaş: 37 - İçelspor Sportif Direktörü
86 / 121

Kleberson - Yaşı: 37 - Takımı: Fort Lauderdale Strikers (ABD)

Kleberson - Yaşı: 37 - Takımı: Fort Lauderdale Strikers (ABD)
87 / 121

Demba Ba - Yaşı: 32 - Takımı: Göztepe

Demba Ba - Yaşı: 32 - Takımı: Göztepe
88 / 121

Matias Delgado - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı

Matias Delgado - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı
89 / 121

Diego Ribas - Yaşı: 31 - Takımı: Flamengo (Brezilya)

Diego Ribas - Yaşı: 31 - Takımı: Flamengo (Brezilya)
90 / 121

Dirk Kuyt - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı

Dirk Kuyt - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
91 / 121

Elano - Santos - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı

Elano - Santos - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı
92 / 121

Federico Higuain - Yaşı: 31 - Takımı: Columbus Crew (ABD)

Federico Higuain - Yaşı: 31 - Takımı: Columbus Crew (ABD)
93 / 121

Michael Fink - Yaşı: 34 - Takımı: SV Waldhof Mannheim (Almanya)

Michael Fink - Yaşı: 34 - Takımı: SV Waldhof Mannheim (Almanya)
94 / 121

Gökhan Ünal - Yaşı: 34 - Takımı: Menemen Belediyespor

Gökhan Ünal - Yaşı: 34 - Takımı: Menemen Belediyespor
95 / 121

Tomas Zapotocny - Yaşı: 35 - Takımı: Banik Ostrava (Çek Cumhuriyeti)

Tomas Zapotocny - Yaşı: 35 - Takımı: Banik Ostrava (Çek Cumhuriyeti)
96 / 121

Goran Pandev - Yaşı: 33 - Takımı: Genoa (İtalya)

Goran Pandev - Yaşı: 33 - Takımı: Genoa (İtalya)
97 / 121

Ismael Bouzid - Yaşı: 33 - Takımı: Progres Niederkorn (Lüksemburg)

Ismael Bouzid - Yaşı: 33 - Takımı: Progres Niederkorn (Lüksemburg)
98 / 121

Giovani dos Santos - Yaşı: 27 - Takımı: Los Angeles Galaxy (ABD)

Giovani dos Santos - Yaşı: 27 - Takımı: Los Angeles Galaxy (ABD)
99 / 121

Guillermo Burdisso - Yaşı: 28 - Takımı: Club Leon FC

Guillermo Burdisso - Yaşı: 28 - Takımı: Club Leon FC
100 / 121

Abdul Kader Keita - Yaşı: 35 - Takımı: Eskişehir Kurtuluşspor

Abdul Kader Keita - Yaşı: 35 - Takımı: Eskişehir Kurtuluşspor
101 / 121

Emiliano Insua - Yaşı: 27 yaşında - Takımı: Stuttgart (Almanya)

Emiliano Insua - Yaşı: 27 yaşında - Takımı: Stuttgart (Almanya)
102 / 121

Issiar Dia - Yaşı: 29 - Takımı: Yeni Malatyaspor

Issiar Dia - Yaşı: 29 - Takımı: Yeni Malatyaspor
103 / 121

Jermaine Jones - Yaşı: 34 - Takımı: Colorado (ABD)

Jermaine Jones - Yaşı: 34 - Takımı: Colorado (ABD)
104 / 121

Michal Kadlec - Yaşı: 31 - Takımı: Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)

Michal Kadlec - Yaşı: 31 - Takımı: Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)
105 / 121

Mamadou Niang - Yaşı: 36 - Arles (Fransa)

Mamadou Niang - Yaşı: 36 - Arles (Fransa)
106 / 121

Manuel Fernandes - Yaşı: 30 - Takımı: Lokomotiv Moskova (Rusya)

Manuel Fernandes - Yaşı: 30 - Takımı: Lokomotiv Moskova (Rusya)
107 / 121

Mario Gomez - Yaşı: 31 - Takımı: Stuttgart

Mario Gomez - Yaşı: 31 - Takımı: Stuttgart
108 / 121

Milos Krasic - Yaşı: 31 - Takımı: Lechia Gdansk (Polonya)

Milos Krasic - Yaşı: 31 - Takımı: Lechia Gdansk (Polonya)
109 / 121

Luis Nani - Yaşı: 31 - Takımı: Lazio

Luis Nani - Yaşı: 31 - Takımı: Lazio
110 / 121

Özer Hurmacı - Yaşı: 29 - Takımı: Osmanlıspor

Özer Hurmacı - Yaşı: 29 - Takımı: Osmanlıspor
111 / 121

Pedro Franco - Yaşı: 25 - Takımı: Millonarios FC (Kolombiya)

Pedro Franco - Yaşı: 25 - Takımı: Millonarios FC (Kolombiya)
112 / 121

İbrahim Akın - Yaşı: 32 - Takımı: Altay

İbrahim Akın - Yaşı: 32 - Takımı: Altay
113 / 121

Franck Ribery - Yaşı: 34 - Takımı: Bayern Münih (Almanya)

Franck Ribery - Yaşı: 34 - Takımı: Bayern Münih (Almanya)
114 / 121

Rodrigo Tabata - Yaşı: 35 - Takımı: Al-Sadd (Katar)

Rodrigo Tabata - Yaşı: 35 - Takımı: Al-Sadd (Katar)
115 / 121

Gabriel Tamas - Yaşı: 32 - Takımı: Steaua Bükreş (Romanya)

Gabriel Tamas - Yaşı: 32 - Takımı: Steaua Bükreş (Romanya)
116 / 121

Sasa Ilic - Yaşı: 38 - Takımı: Partizan (Sırbistan)

Sasa Ilic - Yaşı: 38 - Takımı: Partizan (Sırbistan)
117 / 121

Serdar Kesimal - Yaşı: 27 - Takımı: Akhisar Belediye

Serdar Kesimal - Yaşı: 27 - Takımı: Akhisar Belediye
118 / 121

Sidnei - Yaşı: 27 - Takımı: Deportivo La Coruna (İspanya)

Sidnei - Yaşı: 27 - Takımı: Deportivo La Coruna (İspanya)
119 / 121

Junichi Inamoto - Yaşı: 36 - Takımı: Kawasaki Frontale - Hokkaido Consadole Sapporo (Japonya)

Junichi Inamoto - Yaşı: 36 - Takımı: Kawasaki Frontale - Hokkaido Consadole Sapporo (Japonya)
120 / 121

Souleymane Youla - Yaşı: 34 - Takımı: Indy Eleven (ABD)

Souleymane Youla - Yaşı: 34 - Takımı: Indy Eleven (ABD)
121 / 121

Tomas Jun - Yaşı: 33 - Takımı: SC Ritzing (Avusturya)

Tomas Jun - Yaşı: 33 - Takımı: SC Ritzing (Avusturya)
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Anahtar Kelimeler:
harry kewell notts county Galatasaray

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