Harry Kewell'ın yeni adresi şaşırttı

İngiltere 2. Lig ekibi Notts County'nin teknik direktörlük görevine Galatasaray'ın eski yıldızı Harry Kewell getirildi. 40 yaşındaki Avustralyalı hoca, geçen sezon yine aynı ligde Crawley Town'ı çalıştırmıştı.
Şimdi neredeler?
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Harry Kewell - Yaşı: 40 - Takımı: Notts County (İngiltere)
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Mehmet Aurelio - Yaşı: 40 - Takımı: Cornella (İspanya)
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Colin Kazım Richards - Yaşı: 31 - Takımı: Lobos BUAP (Meksika)
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Stoch - Yaşı: 28 - Takımı: Slavia Prag (Çekya)
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Bobo - Yaşı: 31 - Takımı: Sidney (Avustralya)
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Milan Baros - Yaşı: 36 - Takımı: Banik Ostrava (Çekya)
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Gordon Schildenfeld - Yaşı: 31 - Takımı: Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
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Claudio Maldonado - Yaşı: 36 - Son Takımı: Colo Colo (Şili) Şu an kulüpsüz
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Cassio Lincoln - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
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Serkan Balcı - Yaşı: 33 - Takımı: Ankaragücü
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Filip Holosko - Yaş: 33 - Takımı: Slovan Bratislava (Çekya)
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Henri Bienvenu - Yaşı: 28 - Takımı: Troyes (Fransa)
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Raul Meireles - Yaşı: 33 - Futbolu bıraktı
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Hugo Almeida - Yaşı: 33 - Takımı: AEK Atina (Yunanistan)
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Reto Ziegler - Yaş: 31 - Takımı: FC Dallas
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Morgan De Sanctis - Yaşı: 39 - Takımı: Monaco (Fransa)
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Simao Sabrosa - Bıraktı - Son Takımı: NorthEast United (Hindistan)
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Egemen Korkmaz - Yaşı: 33 - Takımı: Başakşehir
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Wesley Sneijder - Yaş: 33 - Takımı: Al Gharafa(Katar)
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Can Arat - Yaşı: 32 - Takımı: Sarıyer
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Didier Zokora - Yaşı: 37 - Takımı: Semen Padang (Hindistan)
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Jo - Yaşı: 30 - Takımı: Nagoya Grampus
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Piotr Brozek - Yaşı: 34 - Futbolu bıraktı / Pawel Brozek - Yaşı: 34 - Takımı: Wisla Krakow(Polonya)
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Royston Drenthe - Yaşı: 30 - Sparta Rotterdam
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Pavel Horvath - 41 yaşında Viktoria Plzen'de bıraktı
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Florent Malouda - Yaşı: 37 - Takımı: Differdange 03 (Endonezya)
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Ersan Gülüm - Yaşı: 30 - Takımı: Adelaide United (Kiralık - Avustralya)
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Ahmed Barusso - Yaşı: 31 - Son Takımı: Arezzo (Şu an kulüpsüz)
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Erman Kılıç - Yaşı: 34 Erzincanspor
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Blerim Dzemaili - Yaşı: 31 - Takımı: Montreal Impact (Amerika)
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Majeed Waris - Yaşı: 25 - Takımı: Lorient
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Albert Riera - Yaş: 35 - Futbolu bıraktı
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Juan Emmanuel Culio - Yaş: 33 - Takımı: CFR Cluj
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Jose Bosingwa - Yaşı: 35 - Takımı: Boşta
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Lazar Markovic - Yaşı: 22 - Takımı: Hull City (İngiltere)
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Daniel Opare - Yaşı: 26 - Takımı: Lens (Fransa)
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Diego Lugano - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
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Marcelo Carrusca - Yaşı: 33 - Takımı: Adelaide United (Avustralya)
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Jaja - Yaş: 31 - Takımı: Buriram United (Tayland)
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Adrian Mierzejewski - Yaşı: 32 Takımı: Sydney FC
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Emmanuel Emenike - Yaş: 30 - Takımı: Las Palmas
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Kevin Constant - Yaşı: 30 - Takımı: Sion
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Alanzinho - Yaşı: 34 - Takımı: Sinopspor
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Cristian Baroni - Yaş: 34 - Takımı: Sao Caetano (Paulista Eyalet Ligi - Brezilya)
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Cem Sultan - Yaşı: 26 - Zonguldak Kömürspor
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Alexandru Bourceanu - Yaşı: 32 - Takımı: Steaua
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Sinan Bolat - Yaşı: 28 - Takımı: Arouca (Portekiz)
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Engin Baytar - Yaşı: 34 - Takımı: Ereğli Belediyespor (Bölgesel Amatör Ligi)
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Felipe Melo - Yaşı: 33 - Takımı: Palmeiras
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Johan Elmander - Yaş: 36 - Futbolu bıraktı
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Cesare Prandelli - Takımı: Al Nasr (Birleşik Arap Emirlikleri)
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Lucas Ontivero - Yaşı: 22 - Takımı: Venados FC (Meksika 2. Lig)
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Sol Bamba - Yaşı: 32 - Takımı: Cardiff (İngiltere)
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Arkadiusz Glowacki - Yaşı: 38 - Takımı: Wisla Krakow
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Oscar Cardozo - Yaşı: 34 - Takımı: Libertad (Paraguay)
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Avraam Papadopoulos - Yaşı: 33 - Takımı: Brisbane Roar (Avustralya)
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Hrvoje Cale - Yaşı: 32 - Takımı: Inter Zapresic
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Essaid Belkalem - Yaşı: 28 - Takımı: Orleans Loiret (Fransa 2. Ligi)
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Juan Pablo Pino - Yaşı: 30 - Takımı: Arema (Endonezya)
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Daniel Guiza - Yaşı: 36 - Atletico Sanluqueno (İspanya 3. Lig ekibi)
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Didier Drogba - Yaş: 39 - Takımı: Phoenix Rising
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Julio Regufe Alves - Yaşı: 25 - Son Takımı: Rio Ave (Şu an kulüpsüz)
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Jose Rodriguez - Yaşı: 22 - Takımı: Maccabi Tel Aviv
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Edu - Yaşı: 34 - Takımı: Jeonbuk (Güney Kore)
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Jefferson - Yaşı: 34 - Takımı: Botafogo
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Mustafa Kocabey (Papen Mustafa) - Yaşı: 42 - Takımı: Ayvacık Belediyespor (İstanbul)
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Dirk Kuyt - Yaş: 37 - Futbolu bıraktı
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Tuncay Şanlı (Teknik Direktör) - Yaşı: 34 - Takımı: Boşta
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Harry Kewell - Yaşı: 38 - Crawley Town (İngiltere 4. Lig ekibi)
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Teofilo Gutierrez - Yaşı: 31 - Takımı: Junior (Kolombiya)
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Robinson Zapata - Yaşı: 37 - Takımı: Club Santa Fe (Kolombiya)
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Mehmet Yozgatlı - Yaş: 38 - Karaköprü Belediyespor teknik direktörü (3. Lig 3. Grup)
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Gustavo Colman - Yaşı: 32 - Takımı: Rosario Central
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Alex Telles - Yaşı: 23 - Takımı: Porto (Portekiz)
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Ovidiu Petre - Yaşı: 34 - Son Takımı: Poli Timisoara (Bıraktı)
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Dany Nounkeu - Yaşı 30 - Takımı: Akhisar Belediyespor
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Bebe - Yaşı: 26 - Takımı: Eibar (İspanya)
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Izet Hajrovic - Yaşı: 26 - Takımı: Dinamo Zagreb
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Dentinho - Yaşı: 27 - Takımı: Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
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Allan McGregor - Yaşı: 34 - Takımı: Hull City (İngiltere)
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Roberto Hilbert - Yaşı: 31 - Takımı: Bayer Leverkusen (Almanya)
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Edu Dracena - Yaşı: 35 - Takımı: Palmeiras (Brezilya)
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Bruno Alves - Yaşı: 34 - Takımı: Rangers (İskoçya)
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Andre Santos - Yaşı: 33 - Takımı: Boluspor
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Necati Ateş - Yaş: 37 - İçelspor Sportif Direktörü
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Kleberson - Yaşı: 37 - Takımı: Fort Lauderdale Strikers (ABD)
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Demba Ba - Yaşı: 32 - Takımı: Göztepe
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Matias Delgado - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı
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Diego Ribas - Yaşı: 31 - Takımı: Flamengo (Brezilya)
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Dirk Kuyt - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
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Elano - Santos - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı
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Federico Higuain - Yaşı: 31 - Takımı: Columbus Crew (ABD)
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Michael Fink - Yaşı: 34 - Takımı: SV Waldhof Mannheim (Almanya)
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Gökhan Ünal - Yaşı: 34 - Takımı: Menemen Belediyespor
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Tomas Zapotocny - Yaşı: 35 - Takımı: Banik Ostrava (Çek Cumhuriyeti)
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Goran Pandev - Yaşı: 33 - Takımı: Genoa (İtalya)
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Ismael Bouzid - Yaşı: 33 - Takımı: Progres Niederkorn (Lüksemburg)
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Giovani dos Santos - Yaşı: 27 - Takımı: Los Angeles Galaxy (ABD)
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Guillermo Burdisso - Yaşı: 28 - Takımı: Club Leon FC
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Abdul Kader Keita - Yaşı: 35 - Takımı: Eskişehir Kurtuluşspor
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Emiliano Insua - Yaşı: 27 yaşında - Takımı: Stuttgart (Almanya)
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Issiar Dia - Yaşı: 29 - Takımı: Yeni Malatyaspor
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Jermaine Jones - Yaşı: 34 - Takımı: Colorado (ABD)
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Michal Kadlec - Yaşı: 31 - Takımı: Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)
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Mamadou Niang - Yaşı: 36 - Arles (Fransa)
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Manuel Fernandes - Yaşı: 30 - Takımı: Lokomotiv Moskova (Rusya)
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Mario Gomez - Yaşı: 31 - Takımı: Stuttgart
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Milos Krasic - Yaşı: 31 - Takımı: Lechia Gdansk (Polonya)
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Luis Nani - Yaşı: 31 - Takımı: Lazio
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Özer Hurmacı - Yaşı: 29 - Takımı: Osmanlıspor
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Pedro Franco - Yaşı: 25 - Takımı: Millonarios FC (Kolombiya)
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İbrahim Akın - Yaşı: 32 - Takımı: Altay
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Franck Ribery - Yaşı: 34 - Takımı: Bayern Münih (Almanya)
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Rodrigo Tabata - Yaşı: 35 - Takımı: Al-Sadd (Katar)
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Gabriel Tamas - Yaşı: 32 - Takımı: Steaua Bükreş (Romanya)
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Sasa Ilic - Yaşı: 38 - Takımı: Partizan (Sırbistan)
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Serdar Kesimal - Yaşı: 27 - Takımı: Akhisar Belediye
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Sidnei - Yaşı: 27 - Takımı: Deportivo La Coruna (İspanya)
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Junichi Inamoto - Yaşı: 36 - Takımı: Kawasaki Frontale - Hokkaido Consadole Sapporo (Japonya)
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Souleymane Youla - Yaşı: 34 - Takımı: Indy Eleven (ABD)
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Tomas Jun - Yaşı: 33 - Takımı: SC Ritzing (Avusturya)
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