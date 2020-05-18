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Simge isimler Kuşadası’nın parklarında yaşatılıyor

AYDIN HABERLERİ  | 18.05.2020 13:36 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan yeni parklar, modern görünümleri ve özgün peyzaj uygulamaları kadar taşıdıkları isimlerle de dikkat çekiyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan yeni parklar, modern görünümleri ve özgün peyzaj uygulamaları kadar taşıdıkları isimlerle de dikkat çekiyor. Kuşadası Belediyesi, Türkiye’nin ve Kuşadası’nın önemli isimlerini parklarda yaşatıyor.
Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından daha yeşil bir kent oluşturmak amacıyla yapılan yeni parklarda topluma mal olmuş ve sevilen isimler yaşatılıyor. Son bir yıl içerisinde yapımı tamamlanan parklarda Mehmet Alkışlı, Dr. Ali Alkış ve Aras Büyüktanır gibi kent hafızasında yer etmiş isimlerin yanı sıra Muzaffer İzgü, Neslican Tay gibi ülke çapında tanınırlığı olan isimler yaşatılıyor.
Kuşadası Belediyesi tarafından İkiçeşmelik Mahallesi Şükrü Küçük Caddesi’nde yapımı tamamlanan parka Kuşadası’nın ilk profesyonel futbolcusu Mehmet Alkışlı’nın ismi verilirken Türkmen Mahallesi Kuşadası-Selçuk karayolu üzerinde yapılan parka Kuşadası sevdalısı Yazar ve Doktor Ali Alkış’ın ismi verildi. Öte yandan Ege Mahallesi Ege Marin Sitesi’nin yanında bulunan parka beyincik erimesi hastalığı nedeniyle 4 yaşında hayatını kaybeden Aras Büyüktanır’ın ismi, Dağ Mahallesi Deniz Sokak’ta yapımı tamamlanan parka ise 2017 yılında yaşamını yitiren ve yazdığı çocuk kitapları ile tanınan ünlü Türk edebiyatçı Muzaffer İzgü’nün ismi verildi. Son olarak ise Kuşadası Belediye Meclisi’nde kansere karşı verdiği mücadele ile simgeleşen ve ölümü ile tüm Türkiye’yi yasa boğan Neslican Tay’ın isminin, yapımı tamamlanacak yeni bir parka verilmesi kararı alındı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, parkların, kentleşme ile birlikte doğadan ve yeşil alanlardan kopan insanların nefes almalarını, doğayla bütünleşmelerini ve stresten uzaklaşmalarını sağlayan çok önemli yaşam alanları olduğunu belirterek “Parklar bir anlamda kentlerin aynası niteliğindedir. Projeleri, tasarımları, peyzajları, kullanılan mobilyaların ve oyun gruplarının estetiği, doğayla ve kentle uyumu kadar taşıdıkları isimler de büyük önem taşıyor. Bu bilinç içerisinde yapımını tamamladığımız parklarımıza kentimizin ve ülkemizin hafızasında yer etmiş önemli ve değerli kişilerin isimlerini vererek ölümsüzleştiriyoruz” dedi.

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