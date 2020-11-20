"Simgelerin Köprüsü"nün ilk tabliyesi Çanakkale'ye ulaştı

Her iki yakayı birbirine ilk kez bağlayan halatlar üzerinden devam eden çalışmalarda, köprü inşaatı için en önemli noktalardan olan kedi yolu yapım çalışmaları da devam ediyor.

"Simgelerin Köprüsü" olarak adlandırılan 1915 Çanakkale Köprüsü için imalatçı Çimtaş firmasının Gölcük ve Gemlik'teki fabrikalarında üretilen ilk tabliye özel gemiye yüklendi.

Hizmete girdiğinde "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle özgün mimariye sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşası sürüyor.

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Çanakkale Boğazı'nın Avrupa ve Asya yakalarını birleştirecek "1915 Çanakkale Köprü sü"nün ilk tabliyesi yüklendiği özel gemi ile Karakova bölgesine ulaştırıldı.

Bir çalışma platformu olan yol, burada görev yapan işçiler için üstünde çalışma fırsatı sunduğundan inşa işlerinde önem taşıyor.

Köprüde yapılacak kedi yolu ile Avrupa ve Asya yakalarındaki deniz üstü çalışmaların hızlanması planlanıyor.

- 18 Mart 2022'de hizmete girmesi planlanıyor

Tasarımı inceliklerle örülen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olarak planlandı.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada 333'er metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

Orta açıklığı 2023 metre, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak.

"2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılacak.