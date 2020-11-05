Simit zammından sonra satışlar yarı yarıya düştü

Eskişehir’deki simide yapılan zammın uygulanmasının ardından satışların yaklaşık yarı yarıya düştüğü belirtiliyor.

Eskişehir Lokantacılar Odası tarafından yaptığı başvuru sonucunda 23 Ekim tarihinde onaylanan simit zammı uygulanmaya başlandı. Normalde 15 günlük itiraz süreci olması beklenirken, yapılan başvurunun sonuçlanmasında uzun süre geçtiği için ilgili komisyon, bu süreci azaltarak 8 gün sonra 1 Kasımdan itibaren bu zammı uygulanmasını uygun gördü. Gelen zamla daha önce 1 lira 50 kuruşa satılan simit artık 1 lira 75 kuruşa satılırken, yeni fiyat yüzünden satışların oldukça azaldığı ifade ediliyor. Daha önce günde 200 simit satan simitçiler, artık 80-100 tane simit ancak satabildiği dile getiriyor. Durumun düzeltmesi için vatandaşların gelen zamma alışması birkaç ay süreceği de belirten esnaf, "Vatandaş 1 buçuk lira ile geliyor. Simidin fiyatı 1 lira 75 kuruş görünce parasını geri alıp gidiyor” diye belirtiyor.

“Zammı görünce parayı geri alıp gidiyorlar”

Uzun zamandır çarşı tramvay durağın yanında simit satan Kadir Şengün, gelen zamdan oluşan olumsuz etkilerini anlattı. Kadir Şengün, “Simide gelen zam, 1 Kasımdan itibaren uygulandı. Zam geldikten sonra satışlarımız olumsuz etkiledi. Daha önceden devam ettiği pandeminin de etkisiyle bu satışlar şimdi neredeyse yarı yarıya düştü. Eskiden günde 200 tane simit satıyorduk, şimdi 100 tane bile zor satıyoruz. Zaten her zaman zam geldikçe satış düşüyor. Mesela biri şuan gelip 1 buçuk lira veriyor. Çünkü onun zamdan haberi yok. Sonra bakıyor bir zam geldi. Verdiği parayı geri alıp gidiyor. Belki yanında başka para olmadığı için belki de bir simide 25 kuruş fazla vermemek için yapıyor. İnsanların bu zamma alışması bir süre istiyor. Birkaç ayda artık alışacaktır. O zaman belki satışlar iyi olmaya başlar” şeklinde konuştu.