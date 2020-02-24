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Simitçi Erkan, bir günlük gelirini Vanlı depremzedelere yolladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.02.2020 13:43 | Son Güncelleme

Simitçi Erkan, bir günlük gelirini Vanlı depremzedelere yolladı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de simit satarak geçimini sağlayan Erkan Ayhan, Türkiye-İran sınırında meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara destek vermek için bir günlük gelirini Türk Kızılay aracılığıyla bölgeye gönderdi.

Daha önce birçok yardım kampanyası düzenleyen Ayhan, Van'daki depremzedeleri de unutmadı.

Tepsisindeki simitleri "Vanlı kardeşlerimize destek olalım" diye bağırarak satan Ayhan, bugünkü 75 liralık kazancını Türk Kızılayın banka hesabına yatırdı.

Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocaeli sokaklarında yaklaşık 20 yıldır simit satarak geçimini sağladığını belirterek, kendisini sosyal faaliyetlere adadığını söyledi.

Savaş mağduru çocuklara yardım ulaştırmak için geçen ay İdlib'e gittiğini, bu sırada da Elazığ depreminin meydana geldiğini anlatan Ayhan, bunun üzerine Antakya sokaklarında simit satarak gelirini Elazığ'a yolladığını ifade etti.

Ayhan, dün sabah da Van'daki acı haberle uyandığını dile getirerek bugün sattığı simitlerin gelirini Van'daki depremzedelere ulaştırmak için Kızılayın banka hesabına yatırdığını kaydetti.

İlk sosyal faaliyetini Somali'de su kuyusu açılması için düzenlenen kampanyaya destek olarak gerçekleştirdiğini aktaran Ayhan, "Bugüne kadar birçok kampanya yaptım, inşallah bundan sonra da çalışmalarıma devam edeceğim. Önümüzde Ramazan Bayramı var. Allah nasip ederse savaş mağduru çocuklara yardım ulaştırmak için İdlib'e gideceğim." diye konuştu.

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Depremzede simitçi Erkan

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