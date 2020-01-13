Simon Kjaer, satın alma opsiyonu ile AC Milan'a kiralandı

İtalya Serie A takımlarından Atalanta ile sözleşmesi feshedilen ve ülkemizde Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'in transfer gündeminde olan Simon Kjaer, AC Milan'a imza attı.
Son olarak Zlatan İbrahimovic'i kadrosuna katan AC Milan, bir süredir Sevilla ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuçla ayrıldı ve Kjaer'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Sevilla'dan yapılan açıklamada, "Atalanta ile sözleşmenin feshedilmesinin ardından Kjar, bir satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar AC Milan'a kiralanmıştır" ifadelerini kullanıldı.
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