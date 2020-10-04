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Simona Halep'ten Fransa Açık'a erken veda

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 04.10.2020 14:19 | Son Güncelleme

Başkent Paris'te düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasına tek kadınlar 4. tur mücadelesiyle devam edildi. Rumen sporcu Simona Halep, dünya sıralamasının 54. basamağındaki Polonyalı Iga Swiatek'e 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Mücadele 68 dakika sürdü. Swiatek rakibini 6-1 ve 6-2'lik setlerle geçmeyi başardı. 19 yaşındaki genç raket, çeyrek finalde Martina Trevisan-Kiki Bertens karşılaşmasının kazananı ile kozlarını paylaşacak.

Simona Halep'ten Fransa Açık'a erken veda

Rumen sporcu Simona Halep, kadınlarda 1 numaralı seribaşı olduğu Fransa Açık (Roland Garros) Tenis Turnuvası'na dördüncü turda veda etti.

Başkent Paris'te düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasındaki tek kadınlar 4. tur mücadelesinde, Halep ile Polonyalı Iga Swiatek karşılaştı.

Dünya sıralamasının 54. basamağındaki Swiatek, 68 dakika süren mücadeleyi 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazarak kariyerinde ilk kez grand slam çeyrek finaline çıktı. 19 yaşındaki Polonyalı raket, çeyrek finalde Martina Trevisan-Kiki Bertens eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

(AA)

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