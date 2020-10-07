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Şimşek, Girmana Kanyonu’na hayran kaldı

MALATYA HABERLERİ  | 07.10.2020 16:09 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yazıhan İlçesi Kaymakamı Bülent Şimşek, Girmana Kanyonuna giderek incelemelerde bulundu.Mahalle ziyaretlerini sürdürürken, Hekimhan İlçesi Girmana Kanyonuna giderek incelemelerde bulunan Kaymakam Şimşek, kanyonla ilgili hayranlığını gizleyemedi.

Şimşek, Girmana Kanyonu’na hayran kaldı

Malatya’nın Yazıhan İlçesi Kaymakamı Bülent Şimşek, Girmana Kanyonuna giderek incelemelerde bulundu.
Mahalle ziyaretlerini sürdürürken, Hekimhan İlçesi Girmana Kanyonuna giderek incelemelerde bulunan Kaymakam Şimşek, kanyonla ilgili hayranlığını gizleyemedi. 13 Temmuz 2020 tarih ve 2020/352 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Malatya ili Yazıhan ilçesi Kaymakamlığına atanan Şimşek, Girmana Kanyonu’nu ilk kez gördü.
Malatya’ya 55 kilometre, Hekimhan ilçesine de 20 kilometre olan Girmana Kanyonu, serin, temiz havası ve eşsiz doğa manzarasıyla yıl içerisinde yerli ve yabancı birçok turisti ağırlıyor.

Şimşek, Girmana Kanyonu’na hayran kaldı

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