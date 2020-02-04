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Şimşek, vatandaşları bilgilendirdi

YOZGAT HABERLERİ  | 04.02.2020 14:35 | Son Güncelleme

Yozgat Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzman Doktor Melih Şimşek, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle vatandaşları bilgilendirdi.Tıbbi Onkoloji Uzmanı Melih Şimşek, Akciğer ve meme kanseri şuan dünyada en sık görülen kanserler Akciğer kanseri erkeklerde Meme Kanseri ise bayanlarda birinci sırada yer aldığını söyledi.Uzman Doktor Şimşek “ Akciğer kanserinde en büyük sebep sigara kadınlarda ise son dönemlerde sigara kullanılması artması nedeniyle akciğer kanserini daha sık görmeye başladık birde prostat kanseri sık görüyoruz özellikle bu üç hastalıktan bahsetmemizin nedeni tarama programlarının bu üç kanserde etkili bir şekilde kullanılması Akciğer kanserinin son dönemlerde tomografi ile uzun yıllar sigara içmiş kişilerde yapılan taramalarda şüpheli görülen olgularda ileri tetkiklere geçiliyor ve salkalım katkısı sağlandığı gösterildi.

Şimşek, vatandaşları bilgilendirdi

Yozgat Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzman Doktor Melih Şimşek, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle vatandaşları bilgilendirdi.
Tıbbi Onkoloji Uzmanı Melih Şimşek, Akciğer ve meme kanseri şuan dünyada en sık görülen kanserler Akciğer kanseri erkeklerde Meme Kanseri ise bayanlarda birinci sırada yer aldığını söyledi.
Uzman Doktor Şimşek “ Akciğer kanserinde en büyük sebep sigara kadınlarda ise son dönemlerde sigara kullanılması artması nedeniyle akciğer kanserini daha sık görmeye başladık birde prostat kanseri sık görüyoruz özellikle bu üç hastalıktan bahsetmemizin nedeni tarama programlarının bu üç kanserde etkili bir şekilde kullanılması Akciğer kanserinin son dönemlerde tomografi ile uzun yıllar sigara içmiş kişilerde yapılan taramalarda şüpheli görülen olgularda ileri tetkiklere geçiliyor ve salkalım katkısı sağlandığı gösterildi. Prostat kanseri için penisel düzeye bakıyoruz erkeklerde ve belirli düzeyler üstünde olan kişilerde araştırma yapılıyor. Meme kanseri ise 50 yaşın üzerinde eskiden mamografi öneriliyordu artık 40 yaşın üzerinde önerilmeye başlandı sağlıklı bireylerde dâhil bu dönemlerde yapılan mamografilerde erken teşhisle uzun süreli salkalım elde edilebiliyor. Tanıkan olduktan sonra ne yapacağız burada artık elimizde daha fazla silah var açıkçası eskiden sadece Kemoterapiyi kullanıyorduk ama artık endokrin tedaviler imbinol tedaviler özellikle radyo terapi cerrahi gibi pek çok tedavi ile tedavi sürecinin sonucunda kür şansı elde edebiliyoruz hastalarımızda bizde Yozgat Şehir Hastanemizde Kemoterapi uygulayabiliyoruz bu açıdan hastalarımızın radyo sistemi ile çalışıyoruz ve tedavilerin aksamaması sağlanıyor. Hastalarımıza özellikle söyleyeceğim şey dengeli beslenmeleri uykuya özellikle dikkat etmeleri fizik aktiviteden günlük yürüyüş olabilir egzersiz olabilir bunlardan uzak kalmamalarıdır çok dışarda duyduklarına itibar etmemeleri doktorlardan bilgi almaları gerekir. Bizler hekimler olarak her zaman yanlarındayız ve her türlü desteği yardımcı olmaya hazırız” diye konuştu.

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Yozgat Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
06:15
Sabah
07:40
Öğle
13:00
İkindi
15:44
Akşam
18:09
Yatsı
19:29

Yozgat Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Derya Eczanesi
Merkez
Turan Eczanesi
Akdagmadeni
Beştaş Eczanesi
Aydincik
Hayat Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Temel Eczanesi
Cayiralan
Saray Eczanesi
Cekerek
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