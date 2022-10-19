MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sinan Akçıl'dan Ferhat Göçer'e şok sözler! "Uyuz oluyorum o doktora"

Sinan Akçıl'dan Ferhat Göçer'e şok sözler! "Uyuz oluyorum o doktora"

19.10.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı ve besteci Sinan Akçıl, Özlem Esra Ada’nın sunduğu 'Pembe Masa' adlı programda 2019 yılında aralarının bozulduğu Ferhat Göçer'i bombaladı. Çarpıcı açıklamalar yapan Akçıl “Asla şarkı vermem dediğin birisi var mı?” sorusuna “Ferhat Göçer, uyuz oluyorum o doktora” cevabını verdi.

Sinan Akçıl'dan Ferhat Göçer'e şok sözler! "Uyuz oluyorum o doktora"

Şarkıcı Sinan Akçıl, önceki gün konuk olduğu Özlem Esra Ada’nın sunduğu ‘Pembe Masa’ adlı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü müzisyen “Asla şarkı vermem dediğin birisi var mı?” sorusuna “Ferhat Göçer, uyuz oluyorum o doktora” diye cevap verdi.

Ekran görüntüsü 2022-10-19 074808

Sinan Akçıl bunun sebebini de şöyle açıkladı:

"Ferhat’ı Ferhat yapan şarkıların üçte biri bana ait. Ama o çıkıp ekranda bana ‘medya maymunu’ dedi. Ben de o zaman ‘medya maymunuysam bir daha şarkılarımı söyleme, eğer söylersen de Mehmetçik Vakfı’na bağış yap’ dedim. Beş konserde takibini yaptım, yatırdı. Ama devamında yatırdı mı bilmiyorum, inşallah yatırıyordur.”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cem Yılmaz'ın mesajı dikkat çekti! Yorum yağdıCem Yılmaz'ın mesajı dikkat çekti! Yorum yağdı
Ünlü oyuncunun atı koşuda birinci geldi! Kazandığı para... Ünlü oyuncunun atı koşuda birinci geldi! Kazandığı para...
Fotoğraftaki küçük kız bakın kim çıktı! Duyanlar inanamadıFotoğraftaki küçük kız bakın kim çıktı! Duyanlar inanamadı
Anahtar Kelimeler:
Ferhat Göçer Sinan Akçıl beste
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Dünya Şampiyonu' sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Ödül törenine damga vurdu

'Dünya Şampiyonu' sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Ödül törenine damga vurdu

Banka promosyonu iade edilebilir! Emekliler dikkat

Banka promosyonu iade edilebilir! Emekliler dikkat

Otomobilde ÖTV indirimi gelecek mi? 2023 bütçesi...

Otomobilde ÖTV indirimi gelecek mi? 2023 bütçesi...

Rol arkadaşının iğrenç tacizine uğramıştı! Ünlü çift hukuk mücadelesi verdi, karar açıklandı

Rol arkadaşının iğrenç tacizine uğramıştı! Ünlü çift hukuk mücadelesi verdi, karar açıklandı

Salah ile Guardiola'nın konuşmaları ortaya çıktı! Teknolojide son nokta...

Salah ile Guardiola'nın konuşmaları ortaya çıktı! Teknolojide son nokta...

Yeni yasa teklifi sunuldu! Artık polisler...

Yeni yasa teklifi sunuldu! Artık polisler...

İlginizi Çekebilir

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Bilimsel olarak kanıtlandı: İnek sümüğünün akla zarar faydası!

Bilimsel olarak kanıtlandı: İnek sümüğünün akla zarar faydası!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.