Sinan Engin Fenerbahçe'yi yerden yere vurdu! "En büyük hastalığı..."

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından Sinan Engin, sarı-lacivertlilerin performansını sert sözlerle değerlendirdi. Özellikle Fenerbahçe'nin santrfor tercihlerine ve Talisca'nın gönderilmesine tepki gösteren Engin, birçok oyuncu üzerinden dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN EN BÜYÜK HASTALIĞI SANTRFOR"

Fenerbahçe'nin derbideki performansını değerlendiren Sinan Engin, sarı-lacivertli takımın santrfor tercihlerini hedef aldı.

Engin, "Fenerbahçe'nin 2 santrforu 200 kilo. Böyle ağır santrfor olur mu ya? Bunları tutuyorsun, Talisca'yı yolluyorsun. Fenerbahçe'nin en büyük hastalığı santrfor. Ölü Van Persie bile bunlardan iyiydi" ifadelerini kullandı.

"İKİSİ BİR SANTRFOR ETMEZ"

Fenerbahçe'nin iki santrforla oyuna devam etmesini de eleştiren Engin, Talisca'nın takımda tutulması gerektiğini savundu.

"İki santrfor sokuyorsun, ikisi bir santrfor etmez. Hangi mantık sizi Talisca'dan çıkardı? Ben ikisini de yollardım, Talisca'yı tutardım" diyen Engin, sarı-lacivertlilerin yeni transferi Romelu Lukaku hakkında da soru işaretleri olduğunu belirtti.

"LUKAKU NE ZAMAN HAZIRLANACAK?"

Sinan Engin, Lukaku'nun fiziksel durumunu da gündeme getirerek, "Bu Lukaku ne zaman hazırlanacak? Acaba doğru Lukaku mu geldi? Asensio'dan bile çıkardım, yine de Talisca'yı tutardım" dedi.

GREENWOOD VE TROSSARD KARŞILAŞTIRMASI

Derbideki oyuncu performanslarını da değerlendiren Engin, Mason Greenwood'u eleştirirken Leandro Trossard'ı övdü.

Engin, "Greenwood bir şey yapıyormuş gibi görünüyor ama hiçbir şey yapmıyor. Öteki tarafta Trossard var. Büyük futbolcu kendini derbide gösterir, gösterdi" ifadelerini kullandı.

VLAHOVIC SÖZLERİ

Beşiktaş'ın galibiyet golünü atan Dusan Vlahovic'in performansına da değinen Engin, "Bugün Vlahovic dayak yedi Skriniar'dan. Skriniar olmazsa olmazı Fenerbahçe'nin ama böyle oynarsan atılırsın" şeklinde konuştu.

"KEREM AKTÜRKOĞLU NE İŞ YAPAR?"

Fenerbahçe'nin bir diğer yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nu da eleştiren Sinan Engin, milli futbolcunun derbideki performansını beğenmedi.

Engin, "Kerem Aktürkoğlu ne iş yapar ya? Bir tane topu da al, arkadaşına ver. Bir şey yap ya!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"EDERSON'A DUA ETSİNLER"

Fenerbahçe kalecisi Ederson'un performansına da dikkat çeken Engin, Brezilyalı file bekçisinin daha farklı bir skorun önüne geçtiğini savundu.

Sinan Engin, "Ederson gününde olmasaydı tarihi fark olurdu. Fenerbahçe ona ve Skriniar'ın markajına dua etsin" ifadelerini kullandı.