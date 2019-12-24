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Sinan Engin: Mete Kalkavan, 'VAR'a çağırdı ama Cüneyt Çakır gitmedi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 24.12.2019 10:14 | Son Güncelleme

Yorumcu Sinan Engin, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde VAR hakemi Mete Kalkavan'ın Cüneyt Çakır'ı Vida'nın penaltı pozisyonunu izlemesi için VAR'a çağırdığını ama Cüneyt Çakır'ın gitmediğini iddia etti.

Süper Lig'in 16. haftasındası Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Cüneyt Çakır'ın verdiği kararlar gündeme oturmuştu.

Beşiktaş camiası Vida ve N'Koudou'nun pozisyonlarında penaltılarının verilmediği söylerken, basın toplantısı düzenleyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de VAR kayıtlarının açıklanması talebinde bulundu.

"CÜNEYT ÇAKIR'IN KAÇ PUAN ALDIĞINI MERAK EDİYORUM"

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında konuşan Sinan Engin ise VAR hakemi Mete Kalkavan'ın Cüneyt Çakır'ı penaltı pozisyonunda uyardığını iddia etti.

Engin, "Mete Kalkavan, Cüneyt Çakır'a 'Hocam, VAR'a gel' diyor ama Cüneyt Çakır gitmiyor. Vida'nın pozisyonuyla ilgili ikaz ediyor. Vida'nin ikinci penaltı pozisyonu hakkında" ifadelerini kullandı.

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sinan engin cüneyt çakır mete kalkavan fenerbahçe beşiktaş VAR

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Okuyucu Yorumları 46 yorum
ya arkadaşım bu ülkede alanya fenerbahçe maçında kural ihlali oldu da sesiniz neden çıkmadı. Bu ülkede malatya maçında öğle göztepe maçında farklı var mı çıkıyor idi saha ya acaba neden bu kadar dürüst oldunuz birden peki timsah gözyaşları dökmeyin boşuna
size göre kural hatası futbol kurallarına göre hata yok fenevli gözlüğünü çıkart öyle bak
BİR DEĞİL 3 PENALTI.İKİSİ VİDAYA BİRİ DİABY'E DİABY FORMASINDAN ÇEKİLİYOR VE DENGESİNİ KAYBEDİYOR.AYRICA VERİLMEYEN FAULLER VE KIRMIZI KARTLIK İSİMLER VAR.ÖRNEĞİN SERDAR AZİZİ DEĞİL BİR DEFA ADALETLİ BİR HAKEM TARAFINDAN ÜÇ KERE KIRMIZI KART GÖRÜRDÜ.
@apartmanyikan 30 metreden golu cüneitçakır atmadı ozan tufan atı burak karşı karşıya atmamadı gelip benmi atayım evire çevire yendi adamlar sizi silik bir bjk vardı haketmedi yenildi ağlaklar sizi
ikinci albayrak vakasi var kayitlari elimizde sinan engin mete kalkavan cüneyti var a çağardi hadi ordan sinan işkenbeden sallama????????
@ozanbasal_2015 bu ülkede bunlara inanıp gaza gelen bir kitle var işte.Demek sinan engin var odasına böcek yerleştirip oturduğu yerden dinlemiş.
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