Sinan Engin: Mete Kalkavan, 'VAR'a çağırdı ama Cüneyt Çakır gitmedi

Süper Lig'in 16. haftasındası Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Cüneyt Çakır'ın verdiği kararlar gündeme oturmuştu.
Beşiktaş camiası Vida ve N'Koudou'nun pozisyonlarında penaltılarının verilmediği söylerken, basın toplantısı düzenleyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de VAR kayıtlarının açıklanması talebinde bulundu.
Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında konuşan Sinan Engin ise VAR hakemi Mete Kalkavan'ın Cüneyt Çakır'ı penaltı pozisyonunda uyardığını iddia etti.
Engin, "Mete Kalkavan, Cüneyt Çakır'a 'Hocam, VAR'a gel' diyor ama Cüneyt Çakır gitmiyor. Vida'nın pozisyonuyla ilgili ikaz ediyor. Vida'nin ikinci penaltı pozisyonu hakkında" ifadelerini kullandı.
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