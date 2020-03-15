SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Antalyaspor
  4. Sinan Gümüş: Sivasspor maçını kazanmak istiyoruz

Sinan Gümüş: Sivasspor maçını kazanmak istiyoruz

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 15.03.2020 12:25 | Son Güncelleme

Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen Sinan Gümüş, "Sivas maçı bizim için çok önemli. 7 maç üst üste kaybetmedik. Bu maçı da kazanmak istiyoruz" dedi.

Sinan Gümüş: Sivasspor maçını kazanmak istiyoruz

Her maçta gol atıp, asist yapmak istediğini vurgulayan Sinan Gümüş, milli takıma çağırılmak istediğini de söyledi.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 26'ncı haftasında Fraport-TAV Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetecek. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde maçın hazırlıklarına devam eden Fraport-TAV Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürüyor. Antalya temsilcisinde son haftalarda performansı ile dikkati çeken Sinan Gümüş, ligde oynadığı 6 maçta, 1 asist ve 3 gol atarak takımına katkı sağladı.

'EVİMİZDE 3 PUAN İSTİYORUZ'

Ligde oynadıkları 7 maçı kaybetmediklerini vurgulayan Sinan Gümüş, Demir Grup Sivasspor maçının kendileri açısından çok önemli olduğunu belirtti. Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla takımının zorlu maçlar oynayacağı önemli haftalara başladıklarını anlatan Sinan Gümüş, "Sivas maçı bizim için çok önemli. 7 maç üst üste kaybetmedik. Bu maçı da kazanmak istiyoruz. Zor bir fikstür bizi bekliyor. O yüzden bu başlangıç bizim için çok önemli. Sonra Beşiktaş deplasmanı var. Ardından milli takım arası var. O yüzden iyi hazırlanıp Sivas maçına çıkacağız. Kendi evimizde 3 puan kazanmak istiyoruz" dedi.

'İNŞALLAH MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRILIRIM'

Fraport-TAV Antalyaspor'da iyi başlangıç yaptığına ve performansından mutlu olduğuna değinen Sinan Gümüş, "Şimdi önümüzde 10 maçlık periyodumuz var. Her maç gol atmak, asist yapmak isterim. Başarırsam, inşallah milli takıma çağırılırım. Nasip kısmet ama takım olarak da inşallah iyi bir performans sergileriz" diye konuştu.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüsü çok önceden fark eden Çinli doktordan kan donduran gerçek: Halkı uyardığım için kınandımKoronavirüsü çok önceden fark eden Çinli doktordan kan donduran gerçek: Halkı uyardığım için kınandım
Podolski, Antalya'yı taşıyorPodolski, Antalya'yı taşıyor
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Spor Toto Süper Lig Sinan Gümüş Sivasspor

En Çok Okunan Haberler

Umreden dönen vatandaşların durumu merak ediliyordu! Karantinaya alındılar

Umreden dönen vatandaşların durumu merak ediliyordu! Karantinaya alındılar

Trump'ın koronavirüs testinin sonucu ortaya çıktı

Trump'ın koronavirüs testinin sonucu ortaya çıktı

Dünyaca ünlü isim, teyzesinin koronavirüsten öldüğünü açıkladı

Dünyaca ünlü isim, teyzesinin koronavirüsten öldüğünü açıkladı

Flaş! Talisca'dan Beşiktaş'a mesaj

Flaş! Talisca'dan Beşiktaş'a mesaj

Luiz Gustavo'dan tepki! "Herkes Ronaldinho gibi ama..."

Luiz Gustavo'dan tepki! "Herkes Ronaldinho gibi ama..."

F.Bahçe'ye bir darbe de Konya'dan

F.Bahçe'ye bir darbe de Konya'dan

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Podolski, Antalya'yı taşıyor

Podolski, Antalya'yı taşıyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

''Antalyaspor'a tatile gelmedim''

''Antalyaspor'a tatile gelmedim''

Antalya 3 puanı 3 golle aldı

Antalya 3 puanı 3 golle aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya Stadyumu dezenfekte edildi

Antalya Stadyumu dezenfekte edildi

Sinan Gümüş: Sivasspor maçını kazanmak istiyoruz

'Sivasspor maçını kazanmak istiyoruz'

PFDK'den, Antalyaspor'a 24 bin lira para cezası

PFDK'den, Antalyaspor'a şok ceza!

Podolski'den Antalyaspor'a 5 maçta, 5 puanlık katkı

Podolski, Antalya'yı taşıyor

Podolski'nin köfte-piyaz keyfi

Podolski'nin köfte-piyaz keyfi

Antalyaspor PFDK'ya sevk edildi

Antalyaspor PFDK'ya sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.