YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Sinan İslam Yılmaz’ın Grandmaster başarısı gençlere umut oldu

Sinan İslam Yılmaz’ın Grandmaster başarısı gençlere umut oldu

OSMANİYE HABERLERİ  | 26.09.2020 09:42 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ilk Grandmaster Güzellik Uzmanı ünvanının sahibi Sinan İslam Yılmaz’ın başarısı, girişimcilik yolundaki gençlere örnek oldu.

Sinan İslam Yılmaz’ın Grandmaster başarısı gençlere umut oldu

Türkiye’nin ilk Grandmaster Güzellik Uzmanı ünvanının sahibi Sinan İslam Yılmaz’ın başarısı, girişimcilik yolundaki gençlere örnek oldu. Yılmaz, gençlere “Her zaman sevdiğiniz işi yapın, kendinizi geliştirin, bu iş size başarıyı eninde sonunda getirecektir” tavsiyesinde bulundu.
Türkiye’nin en popüler güzellik uzmanlarından olan Yılmaz, 2010 yılından beri gençleri güzellik uzmanlığı ile tanıştırmak için yurt içi ve yurt dışında eğitim ve workshoplar veriyor.
Uzun yıllar dünyaca ünlü markaların bünyesinde yönetici pozisyonunda çalışan Sinan İslam Yılmaz, 2014 yılında verdiği radikal bir kararla kendi makyaj stüdyosunu açarak sektöre girişimci olarak adım attığını söyledi. Yılmaz, “İyi ki de açmışım. Sonrasında kendimi her zaman geliştirmeye devam ettim. Bursa’da ikinci merkezimizi açtıktan sonra 2019 yılında İstanbul’da yeni bir güzellik stüdyosu daha açtım” dedi.
Panama’da Meksika’ya, Amerika’dan Avrupa ülkelerine kadar 60’a yakın ülkede verdiği workshoplarla tecrübelerini aktardığını anlatan Yılmaz, “Tecrübelerimi mesleğe yeni başlayacak arkadaşlarımla paylaşmaktan hiçbir zaman geri durmam, onlar bizden de iyi olacaklar. 2019 yılında aldığım Grandmaster unvanı ile Türkiye’deki uluslararası güzellik sektöründeki ilk ve tek büyük ustayım. Bu yalnızca güzellik merkezimizdeki danışanlarımıza verdiğim hizmet ile sınırlı tutabileceğim bir unvan değil. Grandmaster’lığa layık olmak için bütün tecrübemi genç nesillere aktarıyorum. Ülkemizi, uluslararası arenada tanıtabilme şerefine de sahip olduğum için kendimle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.
Yılmaz, “Başarımın sırrı önüme çıkan hiçbir engeli tanımadan, durmadan, yorulmadan çalışmam. Benim de önümde daha uzun bir yol var. Bu yolu çok çalışarak, çok öğrenerek ve çok öğreterek yürüyeceğim” şeklinde konuştu.

“Ben oldum deyip köşenize çekilmeyin”
Sektördeki 10 yıllık serüvenine birçok başarı sığdıran Yılmaz, gençlere ne işi yapıyor olurlarsa olsun ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerektiğini vurgulayarak, “Geleceğini yeni kuracak olan genç arkadaşlarıma verebileceği en önemli tavsiye, hangi sektörde en iyi iseniz oraya yönelin. Para ve etiket kaygısını ikinci plana atın. Dünya çok hızlı ilerliyor. Benim de olduğu gibi sizin de her gün kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bu gelişim ve dönüşüm süreci asla bitmiyor. Ben oldum deyip köşenize çekilirseniz başarılı olamazsınız” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...
En Çok Okunan Yerel Haberler
"Meydan Ardıçlı" projesi yatırımcılardan yoğun talep görüyor
"Meydan Ardıçlı" projesi yatırımcılardan yoğun talep görüyor
Kayseri’de 770 gram metamfetamin ele geçirildi
Kayseri’de 770 gram metamfetamin ele geçirildi
Amedspor Trabzon deplasmanında
Amedspor Trabzon deplasmanında
Müdür Keskin: “Orman yollarımızın fiziki altyapısını geliştiriyoruz”
Müdür Keskin: “Orman yollarımızın fiziki altyapısını geliştiriyoruz”
Babasından otomobilini kaçıran genç Adana'da yakalandı
Babasından otomobilini kaçıran genç Adana'da yakalandı
Taşhan Kadın Üreticiler Pazarı açıldı
Taşhan Kadın Üreticiler Pazarı açıldı

Osmaniye Namaz Vakitleri 26 Eylül Cumartesi

İmsak
05:00
Sabah
06:19
Öğle
12:31
İkindi
15:55
Akşam
18:34
Yatsı
19:48

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Cumartesi

Büyüköztürk Eczanesi
Merkez
Cadde Park Avm Özlen Eczanesi
Merkez
Topal Eczanesi
Merkez
Kerimoğlu Eczanesi
Kadirli
Mustafa Olcar Eczanesi
Kadirli
Dilşad Eczanesi
Duzici
Nurten Eczanesi
Toprakkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Bakan Suat Kılıç'tan kız yurdu ve gençlik merkezi müjdesi
Bakan Suat Kılıç'tan kız yurdu ve gençlik merkezi müjdesi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.