"Sinan paramın üstüne yattı" demişti... Aylin Coşkun parayı dolara yatırdığını söyledi

Yeni projelerle sahnelere dönmeye hazırlanan şarkıcı Aylin Coşkun, Sinan Akçıl'a sitem etmişti. Sinan Akçıl'a para verdiğini ancak karşılığında henüz şarkı sözü alamadığını söyleyen ünlü şarkıcı "Sinan paramın üstüne yattı" demişti.

Söylemezsem Olmaz'a katılan Aylin Coşkun para biriktirmesi üzerine de konuştu. Coşkun "Ben 100 TL kazansam dolar alırım" diyerek dolara yatırım yaptığını söyledi.

Coşkun konuşmasında pek çok insana 10 bin dolar ödediğini ama karşılığını alamadığını söyledi.



